'Bir gecede yüzüm silivce doldu'

Şarkıcı İzel, yıllardır en büyük derdi olan cilt bozukluğunun gerçek nedenini açıkladı."15 yıl önce ergenlik sivilcem bile yoktu. Aldatıldığımı öğrendiğim gün 1 gecede yüzüm sivilce doldu"



15 yıldır yaşadığı cilt probleminden kurtulmak için yüzünü kazıtan İzel, bugüne kadar kimseye açıklamadığı sırrını anlattı:



Cildimdeki bu sivilceler bir gecede oldu. Fatma Girik’in bir gecede beyazlar ya saçı, aynen onun gibi. Aldatıldım ve o gece cildim bu hale geldi. Sonradan anladım ki hiçbir erkek için, hiçbir şey için üzülmeye değmiyor. Biraz hassas bir yapım var. Böyle başta üzülünce kaldırırız sanıyoruz ama bu vücudumuzdan çıkıyor. 15 yıl önce ergenlik sivilcem bile yoktu. Bir anda çok ağır bir travmanın üstüne oldu.



15 gün sonra aynaya ilk baktığımda artık o izleri görmek istemiyorum. Çünkü şuna da inandım, onların her birinde birer kötü anım var. O yüzden onlarla birlikte hepsi gidecek. Yeni bir hayat başlayacak benim için. Bu bir arınma gibi, yenilenme gibi. O izlerin gitmesiyle birlikte kötü olan hiçbir şeyi hatırlamayacağım.



Bir buçuk ay önce doktorum Ziya Şaylan’a gidip alt yapı olarak lazer tedavisine başlamıştım. Deriyi bir kaç kat kaldırıp altına iniyorlar ve asit kullanıyorlar. Şu an yüzeydeki deriyi hissetmiyorum bile. Taş gibi. İnşallah çektiğim acılara değecek. Bu yöntemi daha önce biliyordum ama cesaretim yoktu. Seneye 40 yaşında olacağım 40 bakımı olsun istedim.



Evdeki aynalar kapalı, yasak, bakamıyorum. Çiçekli kağıt aldık kapladık aynaları.



Normal hayatımda bu cilt beni rahatsız etmiyordu ama ekranda kötü duruyordu. İnsanların beni gördüklerinde “Aa, o kadar da kötü değilmiş” demelerinden bıkmıştım.‘Fondötenle kapatıyorum, niye gözüküyor’ diyordum.



Bir de makyajsız sokağa çıkmayı çok özledim. Dışarı bir allık sürüp çıkan kızlara çok özeniyordum. Bir de sanki 39 yaş bunun için çok doğru bir yaş gibi geldi bana. Şimdi 9 kilo verdim. 7-8 kilo daha verip yepyeni bir görüntüyle çıkacağım.







