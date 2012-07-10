'Bir gecede benimle yatmak isteyen 400 kadın oldu'

Habertürk yazarı Oben Budak, Türkiye'de de yapılacak Sensation partisinin Amsterdam ayağına katıldı. Budak, ''Amsterdam’da konuştuğum bir barmen, gecenin ilerleyen saatlerindeki ilgiden dert yanıyordu. “Gece 04.00’e doğru benimle yatmak isteyenlerin sayısı 400’ü buluyor” dedi.

Sensation nedir, ne olabilir?

Valla hep merak ederdim, sonunda ben de Sensation'a katıldım. Bu kadar ağır house müzikle ilgilenmediğim için bu zamana kadar hiçbir girişimde bulunmamıştım ama gösteriyi Türkiye'ye getirecek olan ortaklar "Gelip yerinde görmelisiniz" deyince dayanamadım Amsterdam'a gittim. Hepimizin bembeyaz giyinip lobide buluştuğu sahne biraz komik olmaya başlamıştı. Partiye giden eğlenme meraklılarından çok, Aşk Gemisi'nin personelini andırıyorduk doğrusu.

Otel lobisinden eğleneceğimiz locaya kadar uzun ve gereksiz bir yolculuğumuz vardı, bu kısımlarını anlatarak sizi sıkmak istemem. Bu yüzden direkt salonun içine girelim. Yaklaşık 40 bin beyaz giyinmiş clubber ahenkle dans ediyordu ki aslına bakarsanız ciddi anlamda etkileyiciydi. Artık kulüplerde bile bu ahenk sağlanamazken koca bir stadyumda böyle bir düzenin kurulması harika. Dennis Ferrer'i izleyerek aradan bir de başarılı DJ çıkarmış oldum. Yapılan şovlar da ciddi anlamda etkileyiciydi. Ortamın Amsterdam olmasına rağmen çok sıcak ve havasız olmasıysa beni biraz endişelendirdi.

Biliyorsunuz 13 Ekim 2012'de etkinlik One Cologny organizasyonuyla İstanbul'a geliyor. Türkiye'deki sistemle bu heyecan nasıl yakalanacak bilmiyorum. Sonuçta Amsterdam'ın kırosuyla bizim kırolar aynı değil. Hoş Türkiye'deki bilet fiyatları da biraz yüksek kaldığı için daha seçkin bir kitlenin gelmesi bekleniyor. Fakat paranın kimde olduğu belli olmadığı için, bilet fiyatlarını yüksek tutmak içerideki kalabalığı seçkinleştirmek anlamına gelmiyor tabii. Müthiş bir organizasyonu Türkiye'ye getiriyor olmak onu aynı kalitede İstanbul'da yapacağın anlamına geliyorsa; One Cologny'nin işi bir hayli zor. Çünkü çalışanlar arası bir temassızlık olduğu kesin.

‘Benimle yatmak isteyenlerin sayısı 400’

Sensation’ın şimdiye kadarki İstanbul satışlarının yüzde 46’sı kadın olduğu için festivalciler gidişattan memnun. Kadınların çoğunlukta olması herkesin işine gelir tabii ortamdaki karışıklığı önlemek için gerekli. Bir başka merak edilense Sensation’ın Türkiye ayağında hiç Türk DJ olmaması. Twitter’da sürekli Sensation için gaza getirilen DJ’lerimizi rahat bırakabilirsiniz çünkü öyle bir şey yokmuş. Ama gençleri Sensation’da barmen olma konusunda eğitebilirim. Amsterdam’da konuştuğum bir barmen, gecenin ilerleyen saatlerindeki ilgiden dert yanıyordu. “Gece 04.00’e doğru benimle yatmak isteyenlerin sayısı 400’ü buluyor” derken gayet ciddi gözüküyordu.