Bir gecede 11 kez ilişkiye girmek mümkün mü?

Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen bugünkü yazısında da vatandaşların sorularını yanıtladı. Dümen, bir arkadaşının bir gecede 11 kez ilişkiye girdiğini söyleyerek bu durumun mümkün olup olmayacağına yönelik sorusuna, "Eh be oğluuum! Vallahi senin arkadaşın şeytanın süt kardeşi" diye yanıt verdi.

"Her birleşmeye hazırlık, soluklanma, ihtiyaç molası, su, yemek falan filan... Oldu mu sana yarım saatlik zaman. 11 kez, eder 6 saat. Arkadaşa sor bakalım buna ne der?" diyen Dümen, "Senin arkadaşın niyeti bana bozuk geldi, kusura bakma ama sanki seni biraz saf belledi. Kanma, her şeyi gerçek sanma, attırma ve atanlara da aldırma. Hadi bakayım, benim iyi okurum, kış kapıda, soğuklar geliyor. Sakın kafayı üşütme, şapka tak" dedi.

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