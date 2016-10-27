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Yaşam

Bir garip hırsızlık hikâyesi: Yanlışlıkla arabanızı almışız, yakıt için para bıraktım, karışıklık için özür dilerim

"Çılgınca bir şey, kötü bir komedi filmi senaryosu gibi"

27 Ekim 2016 16:10

ABD'nin Portland kentinde yaşayan Erin Hatzi, kendisine ait Subaru marka otomobili çalındıktan 1 gün sonra kapısının önüne kondu. Şaşkınlığını gizlemeyen kadın bir de aracın üzerinde not buldu. Notta, "Merhaba... Arabanızı çaldığım için özür dilerim. Arkadaşıma araba anahtarımı verip "7802 SE Woodstock adresine park ettiğim kırmızı Subaru'mu almasını" rica ettim. Arabayı bu sabaha kadar kendim görmemiştim. Görünce benim olmadığını anladım. Yakıt için para bıraktım. Size verdiğim rahatsızlıktan ötürü de özür diliyorum. Eğer bir sorunuz varsa adım Bernadett ve telefon numaram ***. Karışıklık için özür dilerim." yazılıydı.

Aljazeera'nin haberine göre, Hatzi otomobili kapının önünden salı akşamı çalınması üzerine polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir kadının sakince arabaya yaklaşıp elindeki anahtarla girdiğini, içeride birkaç dakika geçirdikten sonrayine sakince uzaklaştığını belirledi.

Hatzi, "Görüntüleri izlerken polis de bizim kadar şaşkındı. Sıradan bir araba hırsızı gibi davranmıyordu" diyor. Şikâyetçi olan Hatzi, hırsızın bilhassa soğukkanlı olması nedeniyle aracını bir daha görmeyi beklemiyordu.

Ertesi sabah kapısının önünde kırmızı Subaru otomobilini bulan Hatzi, ikinci bir şok yaşadı. Görüntülerdeki kadın aracı park edip, koltuğun üstüne bir şeyler bıraktıktan sonra olay yerinden uzaklaşıyordu. 

 

Esrarengiz not

 

Koltukta 30 $ ve bir de not bulan Hatzi, kağıdı okuduğunda nihayet esrarengiz hırsızlığın sırrını çözmüş oldu:

"Merhaba... Arabanızı çaldığım için özür dilerim. Arkadaşıma araba anahtarımı verip "7802 SE Woodstock adresine park ettiğim kırmızı Subaru'mu almasını" rica ettim. Arabayı bu sabaha kadar kendim görmemiştim. Görünce benim olmadığını anladım. Yakıt için para bıraktım. Size verdiğim rahatsızlıktan ötürü de özür diliyorum. Eğer bir sorunuz varsa adım Bernadett ve telefon numaram ***. Karışıklık için özür dilerim."

Portland polisi, eski model Subaru marka araçların anahtarlarının bazen aynı model araçlarda çalıştığını açıkladı. 'Hırsızın' gerçek otomobili ise üst sokaktaydı.

Şaşkınlığını üzerinden atamayan Hatzi, notu ve bırakılan parayı fotoğraflayıp Facebook hesabında paylaştı. Hatzi, "Çılgınca bir şey. Kötü bir komedi filmi senaryosu gibi. O kadar aptalca ki anlattığım kimse inanmıyor. Arabam geceyi nerede geçirdi bilmiyorum ama bir macera yaşayıp geri döndü" diyor.

 

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