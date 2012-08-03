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Kültür-Sanat

Santralistanbul'da bir konser daha iptal edildi

Santralistanbul'da yapılacak sun.day.sky festivali iptal edildi

03 Ağustos 2012 13:06

One Love Festival’de yaşanan alkol tartışmalarının ardından Santral İstanbul’da yapılması beklenen sun.day.sky festivali iptal edildi.

Stevie Wonder konserinin Küçükçiftlik Park’a alınmasının ardından sun.day.sky festivali de tamamen iptal edilince gözler Santral İstanbul’a çevrildi.

Hürriyet gazetesinden Gülbahar Karakuş'un haberine göre, bu iptal ve değişikliklerin, mekanda düzenlenen One Love Festival’deki alkol yasağından kaynaklandığı iddia edildi.

Yetkililer, sürpriz gelişmeyi “Mekan arayışımız sonuçsuz kaldığı için festivali yapamayacağız. Önümüzdeki yıl daha keyifli bir sun.day.sky ile aranızda olmak için çalışacağız” açıklamasıyla duyurdu.

Asıl nedenin alkol yasağı olup olmadığıyla ilgili sorular ise yanıtsız kaldı.

Geçtiğimiz hafta da İKSV yetkilileri, 14 Eylül’de Santral İstanbul’da yapılacak Stevie Wonder konserinin Maçka Küçükçiftlik Park’a alındığını duyurdu.

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