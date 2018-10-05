Bir Ferdinand daha: Denizde 'angus' operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde denize düşen ve yüzerek kaçmaya çalışan angus için liman içerisinde sahil güvenlik ekipleri, nefes kesen kurtarma operasyonu düzenledi.

Kurban Bayramı döneminde denize atlayarak Rize'den Trabzon'a yüzen bir danaya Ferdinand ismi verilmiş. Gönüllüler tarafından sahibinden satın alınan Ferdinand, İzmir Kemalpaşa'daki bir hayvan barınağına yerleştirilmişti.

3 ayrı tekneyle kovalandı

Yurt dışından ithal edilen angus sevkiyatının sürdüğü İskenderun’da gemiden indirilişi sırasında, hayvanlardan biri denize düştü. Bulunduğu rıhtımdan düştükten sonra yüzerek kaçan angusun peşine limandan iki tekne hareket etti. Angusun yakalama ve kurtarma çalışmaları anları ise sosyal medyada canlı yayınla paylaşıldı. İç limanda yüzen angusun peşine düşen iki tekneye ayrıca Sahil Güvenlik de dahil oldu. Angus, bulunduğu rıhtımdan karşı dalga kıran kayalıklarına kadar yüzdü.



Dalga kırandaki kayalıklarda yaralanma ihtimali nedeniyle denize yeniden yönlendirilen angus, bu kez liman içinde doğru yüzmeye başladı. Angus, denizde 2 tekne ile sıkıştırılarak boynuna ip bağlanıp kıyıya çıkarıldı.