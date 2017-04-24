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Kültür-Sanat

"Bir Demet Muhabbet" Baba Sahne'de

Demet Akbağ'ın anılarını anlattığı oyun 26 Nisan Çarşamba günü sahnelenecek

24 Nisan 2017 13:39

Tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, "Bir Demet Muhabbet" adlı gösterisini Baba Sahne'de sevenleriyle buluşturacak.

Demet Akbağ'ın, çektiği filmlerin, oynadığı tiyatro oyunlarının kulislerinden, çekim aralarından anılarını anlattığı "Bir Demet Muhabbet" adlı gösterisi, Şevket Çoruh'un Kadıköy'de açtığı Baba Sahne’de sergilenecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, her gösterisinde seyirciden gelen yorumlar ile farklı hikayeleri de sahneye taşıyan Akbağ, 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Baba Sahne'de sevenleriyle buluşacak.

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