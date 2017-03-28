Şevket Çoruh 'Baba Sahne'yi açıyor

Sinema ve dizi oyuncusu Şevket Çoruh, tamamen kendi yatırımı olan ve İstanbul’un kültür sanat hayatına büyük emeklerle kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’yi, 10 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel’in 75. doğum günü olan 1 Nisan Cumartesi günü açacak. Çoruh'un 17 milyon TL’ye mal olan 'Baba Sahne için, 7 klasik otomobilini, 3 evini satıp üzerine 7 milyon TL kredi çektiği konuşulmuştu.

Dinçel’in oğlu Barış Dinçel ve eski öğrencilerinin de katılacağı açılışta usta oyuncunun doğum günü sahnede kutlanacak. Gecede aynı zamanda, her yıl aynı tarihte Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yazar ve En İyi Yönetmen kategorilerinde verilen Savaş Dinçel Ödülleri de sahiplerini bulacak.

"Kendimizi yetim hissetmemek için"



Çoruh, tiyatronun adını “Baba Sahne” koyma gerekçesini “Kendimizi yetim hissetmemek için” cümlesiyle açıkladı.

Tapuda “tiyatro” olarak kayıtlı tek yer olma özelliği taşıyan “Baba Sahne”, binanın müteahhiti Mustafa Ekşioğlu tarafından tiyatro sahnesi olarak yapılmış ve tapuya bu şekilde kaydettirilmiş.

İlk kez 1967 yılında Yıldırım Önal Kadıköy İl Tiyatrosu adıyla oyunların oynandığı mekanda, daha sonra Abdurrahman Palay, Nezih Tuncay, Ani İpekkaya-Çetin İpekkaya gibi birçok usta isim sahne aldı.

İlerleyen dönemlerde sinema, atari salonu, oyun alanı olarak yeniden düzenlenen ve kullanılan mekanın mülkünü Çoruh, 27 Mart 2015 tarihinde Dünya Tiyatro Günü’nde satın aldı.

Mekanı, ilk röleve çizimlerine uygun olarak asıl yapım nedeni olan tiyatroya dönüştürmeyi hedefleyen 43 yaşındaki oyuncu böylece İstanbul’a 232 koltuk kapasiteli muhteşem bir salon kazandırdı.

Baba Sahne, iki fuaye alanı, kafeteryası, özenle hazırlanan teknik altyapısı, havalandırması, (PA) ses sistemi, ışık sistemi ve ekipmanıyla tiyatro oyunlarının yanı sıra İstanbul’un kapalı konser alanları arasında da yerini alacak.

Şevket Çoruh'tan "Hayır" videosu

