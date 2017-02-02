'Bir Delinin Hatıra Defteri' 9 Şubat’ta MOİ Sahnede

Usta tiyatrocu Genco Erkal tarafından ilk kez 1965 senesinde sahneye konan, Nikolay Gogol’un aynı adlı öyküsü 'Bir Delinin Hatıra Defteri'nden uyarlanan oyun, 9 Şubat’ta İstanbul MOİ Sahne’de sahnelenecek.

Gogol’un 1842’de kaleme aldığı eseri 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adıyla sahneye taşıyan Erkal, toplumsal kara mizah ögeleri taşıyan bir üslupla trajikomik bir seyir sunuyor. 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de sahnelenen, tek perde ve tek kişilik oyunun biletleri biletix ve etkinlik gişelerinden temin edilebilir.

Tarık Akan'a veda töreninde Genco Erkal’dan 'Yaşamaya Dair':