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Kültür-Sanat

'Bir Delinin Hatıra Defteri' 9 Şubat’ta MOİ Sahnede

Oyun, Genco Erkal tarından ilk kez 1965 senesinde sahnelendi

02 Şubat 2017 16:53

Usta tiyatrocu Genco Erkal tarafından ilk kez 1965 senesinde sahneye konan, Nikolay Gogol’un aynı adlı öyküsü 'Bir Delinin Hatıra Defteri'nden uyarlanan oyun, 9 Şubat’ta İstanbul MOİ Sahne’de sahnelenecek.

Gogol’un 1842’de kaleme aldığı eseri 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adıyla sahneye taşıyan Erkal, toplumsal kara mizah ögeleri taşıyan bir üslupla trajikomik bir seyir sunuyor. 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de sahnelenen, tek perde ve tek kişilik oyunun biletleri biletix ve etkinlik gişelerinden temin edilebilir.

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Genco ErkalBir Delinin Hatıra DefteriNikolay Gogolİstanbul MOİ Sahne

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