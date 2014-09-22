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Bir damper kazası da Kartal'da; kasası açılan kamyon üst geçide çarptı!

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı kazada gecekondu sakinleri büyük panik yaşadı

22 Eylül 2014 14:48

Damperi açık kalan bir hafriyat kamyonu, Kartal'da TEM otoyolunda üst geçide çarptı. Kontrolü kaybeden araç sürücüsü, yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildi.

İstanbul'da damperi açık kalan kamyonların sebep olduğu kazalara bir yenisi daha eklendi. Kartal'da TEM bağlantı yolunda damperi açık kalan hafriyat kamyonu, karayolundaki tabelalara ve üst geçide çarptı.

Kamyon yol kenarındaki bir gecekonduya da vurarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Aracın çarptığı evde oturanlar büyük panik yaşadı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, karayolu ekipleri tarafından damperin yoldan çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

İstanbul son olarak Avcılar'da bir tanker damperi açık halde ilerlerken üst geçide çarparak çökmesine sebep olmuştu. 3 Eylül'deki olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti. 

 

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