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Yaşam

Afyon'da damper faciası: 3 ölü

Afyon'da bir damper fabrika çıkışında beton bloka çarptı. Beton blok diğer şeritten gelen minibüsün üzerine çöktü. Kazada 3 kişi öldü, 1 de yaralı var

21 Eylül 2010 03:00

T24- Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) çıkış yapan bir kamyonun açık olan damperi OSB çıkışındaki beton bloka takıldı. Beton blok kamyona ve diğer şeritten OSB'ye giriş yapmaya çalışan bir minibüsün üstüne çöktü. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 42 yaşındaki Kudret Yücel yönetimindeki kamyon OSB'den çıkarken, kalkık olan damperi OSB'nin girişini belirtmek için dikilmiş olan yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki beton bloka takıldı. Bunun üzerine beton blok hem damperi kalkık olan kamyonun üzerine, hem de diğer şeritten OSB’ye giriş yapmak isteyen 40 yaşındaki Kamil Ak yönetimindeki minibüsün üzerine göçtü.


Kazada kamyon sürücüsü Kudret Yücel ile minibüsün sürücüsü Kamil Ak ve yanında bulunan oğlu 18 yaşındaki Ahmet Ak olay yerinde öldü. Minibüste bulunan 42 yaşındaki Muzaffer Ak ise ağır yaralandı. Yaralı Ak'ın kurtarılması için 3 vinç ve 2 iş makinesinin seferber olduğu olay yerinde toplanan kalabalığı polis güçlükle sakinleştirdi. Cesetlerin ve yaralıların çıkartılmasında gecikildiğini savunan çevredekiler çalışanlara tepki gösterdi.


Olay yerine gelen Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga ile Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli de kazayla ilgili bilgi aldı. Yaralı Ak, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, cesetler ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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