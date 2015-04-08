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Bilim / Teknoloji

Bir dakikada şarj olan cep telefonu pili üretildi

bilim insanları yaklaşık bir dakikada tamamen şarj olabilen akıllı telefon pili üretti

08 Nisan 2015 09:46

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bilim insanları yaklaşık bir dakikada tamamen şarj olabilen akıllı telefon pili üretmeyi başardı.

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar imal ettikleri alüminyum pilin, dizüstü bilgisayarlarda ve cep telefonlarında yaygın şekilde kullanılan lityum pillerin yerini almasını umuyor.

Geliştirilen ilk alüminyum pil örneğinin hızla şarj olabilmesinin yanı sıra, bazen tutuşabilen lityum iyon pillere kıyasla daha güvenli olduğu kaydedildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Alüminyum pillerin ayrıca, kalem ve ince kalem tipi alkalin pillere kıyasla, çevreyle daha az zarar verdiği de belirtildi.

Stanford Üniversitesi kimya profesörlerinden Hongjie Dai, bu buluşla, pil teknolojisinde daha önce alüminyum kullanılarak üretilen pil denemelerine kıyasla çok önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi.

"Geliştirdiğimiz yeni şarj edilebilen pil yanmıyor. Delseniz bile yanmıyor" diyen Hongjie Dai, yeni pilin 2 volt kadar elektrik ürettiğini ve daha önce kimsenin alüminyumla bu düzeye ulaşmadığını anlattı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın diğer yazarı Ming Gong, "Alüminyum pilin bir diğer özelliği esnekliği. Katlayabiliyor, bükebiliyorsunuz. Dolayıyla esnek elektronik cihazlarda kullanıla olasılığı var. Ayrıca alüminyum lityumdan daha ucuz bir madde" diyor.

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