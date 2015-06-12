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Kültür-Sanat

Bir cumartesi etkinliği: Sait Faik ile Burgazada'da bisiklet turu yapmak ister misiniz?

Etkinlik için, Bostancı vapur iskelesinde saat 13.00'te buluşulacak

12 Haziran 2015 21:41

Türkiye öykücülüğünün ustalarından Sait Faik Abasıyanık’a ‘selam’ niteliğinde, yarın bir okuma etkinliği ve bisiklet turu düzenlenecek. Etkinlik için, Bostancı vapur iskelesi önünde saat 13.00'te toplanılacak.

Yitik Ülke Yayınları ile Okuma Ajansı’nın girişimiyle düzenlenen etkinlik, Burgazada’da Sait Faik’in Burgazada’daki evinde devam edecek. Özellikle Sait Faik’in kitaplarıyla gerçekleşmesi 'önerilen' okumanın ardından adada bisiklet turu yapılacak.

Şehir öykülüğünün en önemli isimlerinden ‘büyük usta Abasıyanık'a merhaba!’ denilecek etkinlik için T24’ün önerisi: Abasıyanık’ın 1939’da yayımlanan ikinci kitabı Sarnıç.

Katılımcılar öneriye, “Sarnıç”ta yer alan, şehre gelen yeniliklerin çocuklar bakışından anlatıldığı “Kalorifer ve Bahar” öyküsüyle başlayabilir. Adaya uysun istenirse; eserdeki bir diğer öykü “Plaj İnsanları” ile ‘sahilde gezinmek de mümkün’. 

 

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