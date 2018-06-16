Bir cemaat daha seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı: Demokrasiyi tasvip etmiyoruz!

24 Haziran seçimleri öncesinde bir cemaat daha kimi destekleyeceklerini açıkladı. Ortak bir açıklama yayınlayan Selefi dernekleri, Cumhur İttifakı’na oy vereceklerini duyurdu. Kendisini ‘Ebu Said Yarpuzlu’ diye tanıtan Mehmet Balcıoğlu da Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz hiçbir zaman demokrasiyi tasvip etmedik. Onunla hiçbir zaman hayra ulaşacağımızı düşünmedik. Onunla şeriatın geleceği aklımızdan dahi geçmedi” dedi.

Çeşitli kentlerden 14 derneğin ve Ebu Said Yarpuzlu’nun imzasıyla yayınlanan ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Geçmişte dinimize yapılan düşmanlığı, vatanımıza yapılan ihaneti, halkımıza yapılan zulmü bir daha yaşamamak için. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen ve Mısır gibi olmamak için. 16 senelik kazanımlarımızı heba etmemek için. Dahili, bölgesinde, İslam aleminde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye temennisiyle, daha iyi huzurlu bir gelecek ve en iyiler, gelecekte daha iyi idarecileri hak edebilmek için. Bizler, Selefi Menhec Ehli Sünnet mensupları olarak, Cumhurbaşkanı’nı ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle, şu ana kadar yaptıklarını yapacaklarının teminatı gördüğümüzden desteklediğimizi kamuoyuna beyan ederiz.”

Açıklamanın altına imza atan derneklerin listesi şöyle:

“Yarpuz İslami İlimler Araştırma Merkezi, Gençlik, Eğitim ve Ahlak Derneği, İlme Davet Derneği, İkim ve Hikmet Derneği, Yarım Hurma Derneği, İlim ve İhya Derneği, Uludağ Araştırma Derneği, Asri Saadet Derneği, Davet Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği, Ehli Hadis Derneği, Darul Hadis Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İkra İlim Kültür ve Araştırma Derneği, Huzur Vadisi, Basiret Der”

Cemaatler siyasi tercihlerini açıklıyor

Seçimler öncesinde siyasi desteklerini açıklayan başka cemaatler de olmuştu. İskenderpaşa Cemaati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinin süreceğini duyururken; “CHP’nin İslam dinine savaş açtığı” öne süren Süleymancılar da AKP ve Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Benzer şekilde Menzil cemaati de AKP ve Erdoğan’ı destekleyeceklerini deklare ederken; Nurcuların Yeni Asya Kolu ise Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştı.