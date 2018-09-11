"Bir çekirdek verdim dört bostan verdi": Kendiliğinden yetişen karpuz, domates ve kabak görenleri şaşırtıyor

"Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yarim kara topraktır"
Aşık Veysel'in dosta sitemini anlattığı Kara Toprak'ın dizeleri gerçek oldu. Sivas'ta hafriyat döküm alanına giden yolun kenarında kendiliğinden yetişen karpuz, domates ve kabaklar görenleri şaşırttı.
Meraküm mevkinde hafriyat döküm alanına giden yolun kenarında karpuz ve domates yenip kabukları atıldıktan sonra çekirdeklerinden tohumlandığı düşünülen meyve ve sebzeleri gören Mehmet Bakış (43), hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi.
Kendisinin çiftçilikle uğraştığını ve bölgenin soğuk ve verimsiz toprak olduğunu belirten Bakış, bu meyvelerin nasıl yetiştiğini anlamadığını söyledi. Karpuzu keserek yiyen Bakış, henüz tam olgunlaşmamasına rağmen tadının çok iyi olduğunu belirtti. Bakış, "Burada gezerken gördüm. Çiftçilikle uğraşıyorum. Doğal yetişmiş herhalde, burada karpuz yemişler kabuklarını atmışlar çekirdeklerinden de bunlar yetişmiş. Susuz yetişen bir karpuz, sulanmayan doğal kendiliğinden yetişen bir karpuz. Daha önce hayatımda böyle bir şey görmemiştim. İlk kez gördüm. Burası hafriyat döküm alanı. Hafriyat dökmeye gelenler karpuzu yemiş atmış çekirdeğinden de bunlar yetişmiş. Karpuz var, domates var, bal kabağı var. Görünce çok şaşırdım. Biz burada suyla ürünü zor yetiştiriyoruz. Bunlar kendiliğinden susuz büyümüş. Bir de burası verimsiz toprak çapa görmemiş" dedi.
Aşık Veysel yaşantısını anlattığı Kara Toprak türküsünde şu sözler geçiyor:
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır
Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır
Âdem'den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yedirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır
Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sâdık yârim kara topraktır
İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır
Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Dileğin varsa iste Allah'tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan
Benim sâdık yârim kara topraktır
Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah'a
Hakkın gizli hazinesi toprakta
Benim sâdık yârim kara topraktır
Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır
Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır