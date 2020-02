"Bir çekirdek verdim dört bostan verdi": Kendiliğinden yetişen karpuz, domates ve kabak görenleri şaşırtıyor

"Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yarim kara topraktır"

Aşık Veysel'in dosta sitemini anlattığı Kara Toprak'ın dizeleri gerçek oldu. Sivas'ta hafriyat döküm alanına giden yolun kenarında kendiliğinden yetişen karpuz, domates ve kabaklar görenleri şaşırttı.

Meraküm mevkinde hafriyat döküm alanına giden yolun kenarında karpuz ve domates yenip kabukları atıldıktan sonra çekirdeklerinden tohumlandığı düşünülen meyve ve sebzeleri gören Mehmet Bakış (43), hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi.

Kendisinin çiftçilikle uğraştığını ve bölgenin soğuk ve verimsiz toprak olduğunu belirten Bakış, bu meyvelerin nasıl yetiştiğini anlamadığını söyledi. Karpuzu keserek yiyen Bakış, henüz tam olgunlaşmamasına rağmen tadının çok iyi olduğunu belirtti. Bakış, "Burada gezerken gördüm. Çiftçilikle uğraşıyorum. Doğal yetişmiş herhalde, burada karpuz yemişler kabuklarını atmışlar çekirdeklerinden de bunlar yetişmiş. Susuz yetişen bir karpuz, sulanmayan doğal kendiliğinden yetişen bir karpuz. Daha önce hayatımda böyle bir şey görmemiştim. İlk kez gördüm. Burası hafriyat döküm alanı. Hafriyat dökmeye gelenler karpuzu yemiş atmış çekirdeğinden de bunlar yetişmiş. Karpuz var, domates var, bal kabağı var. Görünce çok şaşırdım. Biz burada suyla ürünü zor yetiştiriyoruz. Bunlar kendiliğinden susuz büyümüş. Bir de burası verimsiz toprak çapa görmemiş" dedi.

Aşık Veysel yaşantısını anlattığı Kara Toprak türküsünde şu sözler geçiyor:

Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sâdık yârim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum Benim sâdık yârim kara topraktır Nice güzellere bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum Her türlü isteğim topraktan aldım Benim sâdık yârim kara topraktır Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi Kazma ile döğmeyince kıt verdi Benim sâdık yârim kara topraktır Âdem'den bu deme neslim getirdi Bana türlü türlü meyva yedirdi Her gün beni tepesinde götürdü Benim sâdık yârim kara topraktır Karnın yardım kazmayınan belinen Yüzün yırttım tırnağınan elinen Yine beni karşıladı gülünen Benim sâdık yârim kara topraktır İşkence yaptıkça bana gülerdi Bunda yalan yoktur herkes de gördü Bir çekirdek verdim dört bostan verdi Benim sadık yârim kara topraktır Havaya bakarsam hava alırım Toprağa bakarsam dua alırım Topraktan ayrılsam nerde kalırım Benim sâdık yârim kara topraktır Dileğin varsa iste Allah'tan Almak için uzak gitme topraktan Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan Benim sâdık yârim kara topraktır Hakikat ararsan açık bir nokta Allah kula yakın kul da Allah'a Hakkın gizli hazinesi toprakta Benim sâdık yârim kara topraktır Bütün kusurumuzu toprak gizliyor Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor Kolun açmış yollarımı gözlüyor Benim sâdık yârim kara topraktır Her kim ki olursa bu sırra mazhar Dünyaya bırakır ölmez bir eser Gün gelir Veysel'i bağrına basar Benim sâdık yârim kara topraktır