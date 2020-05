Bir caz efsanesi daha Koronavirüs'e yenik düştü: Ellis Marsalis Jr., 85 yaşında hayatını kaybetti

New Orleans cazının efsane isimlerinden Ellis Marsalis Jr., yeni tip Koronavirüs kaynaklı zatürre sebebiyle hayatını kaybetti.

Ünlü piyanist, 85 yaşındaydı.

Ellis Marsalis III, AP'ye yaptığı açıklamalarda babasının ölümünün yeni tip Koronavirüs'le bağlantılı olduğunu doğruladı; "Ölümüne sebep olan şey zatürre oldu. Ama zatürreye de Covid-19 neden oldu" dedi.

Ellis Jr., caz dünyasının en tanınan ailelerinden birinin en yaşlı mensubuydu. 85 yaşında hayatını kaybeden piyanistin oğullarından Wynton Marsalis dünyanın en tanınan caz müzisyenlerinden biri ve New York Lincoln Merkezi'nin Caz bölümünün artistik direktörlüğünü yapıyor. Ellis Marsalis Jr.'ın diğer 5 oğlu da profesyonel olarak caz müzik yapıyor.

Ellis Marsalis Jr., geçen aralık ayına kadar New Orleans'te düzenli olarak konserler vermeye devam ediyordu. New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, "Ellis Marsalis bir efsaneydi. O, New Orleans cazı dediğimizde akıllara gelen prototipti. O bir öğretmen, baba ve ikondu. Dünyaya getirdiği neşe ve sanatı anlatmaya kelimler yetmez" dedi.

Daha önce Koronavirüs sebebiyle caz müziğin ünlü isimlerinden Manu Dibango ve Wallace Roney hayatını kaybetmişti.