'Bir blogum bile yok' diyenler, en iyi 6 blog ve yazma önerileri...

Deniz Ergürel

(Zaman - 24 Ağustos 2013)

Bir zamanlar yayıncı olmak büyük maliyetler gerektirirken, bugün bir blog açarak kendi yayınınızı yapmak artık çok kolay.

Eğer hâlâ bir bloğunuz yoksa ve açmak istiyorsanız, sizler için seçtiğimiz en iyi 6 blog platformunu listeledik.

WORDPRESS: Açık kaynaklı ve ücretsiz bir yazılım olan Wordpress, dünyadaki en popüler blog platformu. Teknik detaylarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar wordpress.com adresinden basit bir kayıt ile blog sahibi olabiliyor. Bu versiyonun kurulumu kolay ama zenginleştirme seçenekleri biraz kısıtlı. Eğer daha kapsamlı ve sayısız eklenti ile zenginleştirilebilir bir blog sahibi olmak istiyorsanız, wordpress.org adresinden Wordpress’in son sürümünü indirmeli ve bloğunuzu yayınlayacağınız bir hosting firması bulmalısınız. Daha detaylı bilgi için Wordpress Türkiye sayfasını (http://www.wp-tr.org) ziyaret edebilirsiniz.

Kimler için: Amatör ve profesyonel blog yazarları. Şirketler.

BLOGGER: Google’ın bir servisi olan bu platformda, Gmail hesabınızı kullanarak kendi bloğunuzu açabiliyorsunuz. Kullanımı kolay ama eklenti sayısı ve temaları kısıtlı. En önemli artısı ise Google’ın online reklam servisi AdSense sistemine otomatik olarak entegre olması. Eğer bloğunuzda iyi trafik alıyorsanız AdSense ile para kazanabilirsiniz. www.blogger.com

Kimler için:Amatör kullanıcılar. Basit blog çözümleri arayan şirketler.

TUMBLR: Tumblr yazıdan çok görselliğe önem verilen bir platform. Kullanıcılar uzun yazılar yerine fotoğraf, video ve internet bağlantılarını paylaşmayı seviyor. Görsel yönden çok zengin temaları var ve kullanımı oldukça kolay. www.tumblr.com

Kimler için: Görselliğe önem veren amatör kullanıcılar, profesyoneller.

TYPEPAD: Typepad ücretli bir servis, buna karşılık olarak daha güvenli bir yazılım ve online destek veriyor. Aylık kullanım ücreti ise 8,95 ile 29,95 dolar arasında. Hazır tema kullanabileceğiniz gibi, kendi temalarınızı da geliştirebiliyorsunuz. BBC, NBC gibi medya şirketleri veya Seth Godin gibi profesyoneller bu servisi tercih ediyor. www.typepad.com

Kimler için: Güvenliğe önem veren profesyoneller.

SQUARESPACE: Sürükle ve bırak özelliği ile kullanımı oldukça kolay olan bir blog platformu. Tıpkı Typepad gibi o da ücretli ve daha güvenli. Aylık kullanım ücreti ise 8 ile 24 dolar arasında değişiyor. Kapalı bir yazılım olduğu için dışarıdan modifiye edilmesi zor. www.squarespace.com

Kimler için: Kolay tasarım ve kullanım kolaylığı arayan profesyonel kullanıcılar.

SETT: Yeni bir platform olan SETT, daha çok okunma ve yorum almayı vaat eden bir servis. Yayına verdiğiniz bir blog yazısı, aynı konuda yazılmış bir başka blog yazısıyla eşleştiriliyor. Böylece yazıların görülme ve okunma oranı artıyor. Bu platformda, İngilizce yazan kullanıcıların çoğunlukta olduğunu hatırlatmakta yarar var. www.sett.com

Kimler için: İngilizce içerik üreten amatör blog yazarları.

İyi bir blog yazarı olmak için öneriler

-Uzmanlaşın. Bloğunuzun bir amacı ve konusu olmalı. Bu konu üzerinde uzmanlaşın.

-Hedef kitlenizi iyi belirleyin. Yazılarınızı kimin okumasını istiyorsanız, kendinizi onun yerine koyarak yazın.

-Düzenli yazın. Haftalık ve aylık blog yazısı hedefiniz olsun. Disiplini kaybetmeyin. -

-Paylaşın. Sosyal ağlar üzerinden yazılarınızı yaygınlaştırın, arama motorlarına bloğunuzu tanıtın, başka blog yazılarına aktif link verin.

-Tasarıma önem verin. Farklı olun.

Bu makinelerle kendinizi profesyonel hissedin

Sony’nin kompakt fotoğraf makinesi serisinin yeni üyesi HX300, tasarımıyla profesyonel DSLR makineleri andırıyor. Türkçe menüye sahip olan cihazın, gelişmiş özelliklerini kullanmak oldukça kolay. Akıllı otomatik ve süper otomatik çekim özellikleri ile ekstra bir ayar yapmadan farklı ışık ortamlarında kolayca çekim yapabiliyorsunuz. Cihazın en dikkat çekici özelliği fotoğraf çekiminde sarsıntıyı azaltan Optic Steady Shot teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde kamerayı sallasanız bile oldukça net fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

20.4 megapiksel sensör ve 50x optik zoom özelliğine sahip olan HX300’le, sadece 1 cm uzaklıktan bile başarılı çekimler yapmak mümkün. 1080p HD video kaydı yapabileceğiniz bu cihazda panorama ve 3 boyutlu fotoğraf çekimi gibi ilginç özellikler de var.

HX300 hem elektronik vizöre hem de 3 inç genişliğinde bir LCD ekrana sahip. Aşağı ve yukarı hareket edebilen bu ekran farklı açılardan yapılan çekimlerde kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Cihazın otomatik netlik özelliği oldukça hızlı. Pili ise yaklaşık 300 fotoğraf çekimine kadar dayanıyor. Ağırlığı ise yaklaşık 650 gram. Cihazın, RAW görüntü formatını desteklememesi ve plastik gövdeye sahip olması ise eksi bir yön olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak: Profesyonel DSLR fotoğraf makinesine benzer şık bir tasarımı olan bu cihaz, kullanım kolaylığı, 1080p Full HD video kaydı, panorama fotoğraf ve 3 boyutlu çekim yapma özellikleri ile dikkati çekiyor. Amatör kullanıcıların ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak olan bu makinenin piyasa fiyatı 1200 TL civarında.