Gagalı balina çöp poşeti kurbanı oldu!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, Marmaris'te kıyıda ölüsü bulunan balinanın, yuttuğu 80 santimlik poşetin sindirim sistemini tıkaması sonucu öldüğünü açıkladı.

DHA'nın haberine göre; Marmaris’e bağlı Karacasöğüt İngiliz Limanı açıklarında, geçen 4 Haziran’da balıkçılar tarafından denizde ölü bulunan gagalı balinanın kısmi otopsi raporu tamamlandı. MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi’nde 6 kişilik ekip tarafından hazırlanan raporda, gagalı balinanın yuttuğu büyük boy siyah çöp poşetinin sindirim sistemini tıkaması ve daha sonra zayıf düşüp çok miktarda parazitin istilasına uğramasıyla öldüğüne yer verildi. Balinanın kesin ölüm raporunun doku biyopsi sonuçlarının çıkmasının ardından açıklanacağı öğrenildi.

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, "Şu an kısmi rapor tamamlandı. Ölüm nedeni 70-80 santim bir poşeti yutmasından kaynaklanıyor. Deniz memelisi yetişkin bir erkek gagalı balina ve 2 ton ağırlığında, 560 santim uzunluğunda. Üç, dört tür içerisinde tanımlanması yapılıyor. Sularımıza strese girerek buralara kadar geldiğini düşünüyoruz. İç organları üzerinde otopsi işlemleri sürüyor" dedi.