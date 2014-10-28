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Çevik Bir: 'Balans ayarı verdik' demedim, o sözler yanlış aktarıldı

28 Şubat Davası'nda emekli Org. Çevik Bir, savunmasını yaptı

28 Ekim 2014 09:31

28 Şubat sürecinde 54. Hükümeti devirmekle suçlanan emekli Orgeneral Çevik Bir, “Demokrasiye balans ayarı verdik” sözünü kendisinin kullanmadığını, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın “Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasiyi koruyacak şekilde işlemlerde bulunuyor” sözlerinin yanlış yansıtıldığını söyledi.

28 Şubat sürecinde 54. Hükümeti devirmekle suçlanan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da bulunduğu 103 sanığın yargılanmasına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'teki haberine göre, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, eski Bakan Hakan Ekinci, eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu, 1998’de AİHM’e türban yasağı nedeniyle başvuran Leyla Şahin’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan’ın avukatı müşteki sıfatıyla duruşmaya katıldı.  Duruşmada sanıklar Doğan Temel ve Sedat Arıtürk, telekonferans sistemiyle bağlanarak savunma yaptı.

Temel savunmasında, “Benim için en ağır suçlama, darbe ile suçlanmaktır. 15 yaşındayken 1960 askeri darbesinin getirdiği acı ve ıstırabını gördüm. Rahmetli babam binbaşılıktan yarbaylığa terfi beklerken, ordudan ihraç edildi. Rahmetli annem ve kardeşlerim büyük zorluk çektik” dedi.

 

Benim sözüm değil

 

Müşteki avukatlarının, Temel’e, “Davanın iki numaralı sanığı Çevik Bir, tank yürütmenin 'demokrasiye balans ayarı’ olduğunu söylüyor. Tank yürütmenin darbe olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine söz alan Çevik Bir, “balans ayarı” ifadesinin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Bir, “BM Genel Sekreteri’ni ziyaretten döndükten sonra bütün gazeteciler etrafımızı sardı. Kendilerine, BM Genel Sekreteri ile konuşmamı anlattım. Kofi Annan, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasiyi koruyacak şekilde işlemlerde bulunuyor’ ifadesini kullandı. Hürriyet gazetesinden Ferai Hanım bunu ben söylemişim gibi yazdı. Yasemin Çongar ise, ‘Çevik Paşa öyle bir ifade kullanmadı’ diye yazdı. Ama hâlâ ‘balans ayarı ifadesi kullanıldı’ deniyor. Bunu düzeltmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

 

Demirel tanık olmadı

 

Geçen duruşmada Mahkeme, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “kendisinin istemesi halinde tanık olarak” ifade verebilmesi için davetiye çıkarılmasına karar vermişti. Mahkeme Başkanı Fevzi Şıngar, Demirel’in avukatı aracılığıyla tanıklık yapmak istemediğini mahkemeye bildirdiğini açıkladı.

 

Sayın Bir, yanlış hatırlıyor

 

Eski Hürriyet yazarı Ferai Tınç, 28 Şubat davasında yargılanan Çevik Bir’in, “Hürriyet gazetesinden Ferai Hanım bunu ben söylemişim gibi yazdı” sözünün gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Bir, yanlış hatırlıyor. Evet ben ABD’de o günlerde Sayın Bir’i izledim fakat bu açıklamayı yaptığı iddia edilen toplantıya yetişememiştim. Dolayısıyla haberlerimde de bu sözlere yer vermedim. Haber, 21 Şubat tarihli Milliyet gazetesinde Özcan Ercan imzasıyla, 'Çevik Bir: Sincan Demokrasiye balanstı' başlığıyla yayınlandı. Bir, arşivleri dikkatli bir gözle tararsa bu gerçeği görür."

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