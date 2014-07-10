SP Başkanı: Bugün yapılanlar 28 Şubat'ı aratıyor

28 Şubat sürecinde Başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalan Necmettin Erbakan’ın kurucusu olduğu Milli Görüş’ün temsilcisi Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Gülen cemaatine bitirmeye yönelik emniyet ve yargıda adımlar atıldığı iddialarına ilişkin haberlerle ilgili olarak, “Gelişmeleri darbe mantığı içerisinde yorumlasak da darbe dönemine nispetle daha kirlidir” dedi.

Mustafa Kamalak, dün konuk olduğu Bugün TV’de, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı öne sürülen ve “Gülen cemaatini bitirme planı çerçevesinde Emniyet’te ve yargıda adımlar atıldığı” iddialarını değerlendirdi.

Sivil bir mantığın askerî yaklaşımla bazı kesimleri suçlamasını hayretle karşıladığını ifade eden Kamalak, “Anlamakta zorlanıyorum. Bir hukuk devletinde delilden sanığa gidilir. İz sürülür. Delilden sanığa ulaşılır. Şimdi öyle değil. Görebildiğimiz kadarıyla bir kişi, kurum ya da ekip sanık olarak ilan ediliyor. Oradan hareketle delil bulunmaya çalışılıyor. Bu, hukuk bakımından kabul edilmesi mümkün değildir. Aklıselime de ters düşüyor” şeklinde konuştu.

SP lideri Kamalak, devlet görevlilerinin belirli insanları suçlarken dikkatli olmalarını isterken, cumhurbaşkanı olacak kişilerin bu konuda çok daha hassas olması gerektiğinin söyledi. Kamalak, bu konuda şu görüşü dile getirdi: “Hukuk devletinde ince eleyip sık dokumamız lazımdır. Sanıktan delile değil, delilden sanığa gitmek icap eder. Hukukun emri bu yöndedir. Ben kendime falanı filanı düşman atfettim deyip bu sefer onun cezalandırılması için birtakım deliller oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez bir durumdur. Devlet adaletten kati surette ayrılmamalıdır. Özü budur. Gelişmeleri darbe mantığı içerisinde yorumlasak da darbe dönemine nispetle daha kirlidir.”

Mustafa Kamalak, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla hükümete darbe yapıldığına” dair iddiasını da anlamakta zorlandığını ifade etti. “Her şeyden önce sivil irade yargı yoluyla nasıl darbe yapabiliyor?” diye soran SP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu anlamakta bir hukukçu olarak zorlanıyorum. Hatta anlamıyorum çünkü milletvekilinin, tutuklanabilmesi ve sorgulanabilmesi için Meclis’in kararına ihtiyaç vardır. Zira Anayasa’mızın 83. maddesine göre milletvekili dokunulmazlığı var ve Meclis’in izni olmadan bir milletvekili tutuklanamaz, gözaltına alınamaz, sorgulanamaz. Şu halde nasıl olup da Meclis yargı yoluyla mı devrilecektir? Milli iradeye karşı darbe mi yapılacaktır? Bu sorular cevapsız kalıyor bizde.”