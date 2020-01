28 Şubat mağduru öğretmenlere atama

Son 10 yılda 417 bin 996 öğretmen atamasıyla rekor kırılırken, 28 Şubat’ta atılan ve aralarında çok sayıda başörtülünün de olduğu bin 17 öğretmenin de ataması yapıldı. Bu ay yapılacak 40 bin atamada en çok kontenjan Din Kültürü ile İngilizce’ye ayrıldı.

Star'da yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2014-2015 eğitim öğretim yılı için yapacağı 40 bin öğretmen ataması alan çalışmalarını tamamladı. Buna göre atamalarda ilk sırayı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce öğretmenliği aldı. 28 Şubat mağduru olan öğrenmenden bin 17’sini yeniden atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarında son on yılda büyük atak yaptı. Bakanlık, yaptığı atama sayısında her yıl artışa giderek son on yılda 417 bin 996 öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Yapılan atama sayılarına bakıldığında ise atamaların 666’sı milli sporcu kontenjanından yapılırken bin 582’si ise engelli kontenjanından atandı. Atamalarda, 28 Şubat döneminde zor günler geçiren ve görevinden ayrılan ya da atılan öğretmenlere de fırsat tanındı. Hükümetin aralarında çok sayıda başörtülülerin de 28 Şubat mağdurlarına tanıdığı geri dönüş hakkından yararlanarak yeniden öğretmen olarak atananların sayısı bin 17 olarak kayıtlara geçti.

Din Kültürü ve İngilizce

Öte yandan Bakanlığın ağustos ayında yapacağı atamalarda duyulan ihtiyaç alanları ise belirlendi. Buna göre en çok ihtiyaç duyulan alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği oldu. İngilizce ve Özel Eğitim ve Rehberlik, Sınıf ve İlköğretim Matematik öğretmenlikleri de en çok ihtiyaç duyulan diğer alanlar arasında yer aldı. Diğer alanlar ise şöyle: “Türkçe, Beden Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Matematik, Biyoloji."

En çok Türkmen, Azeri ve İranlı öğrenciler geliyor

Türkiye’de eğitim gören 48 bin 183 yabancı öğrenciler içinde ilk sırayı 6 bin 941 kişiyle Türkmenistan aldı. İkinciliği ise 6 bin 901 ile Azerbaycan ve 4 bin 343 ile İran en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı. Tek öğrencisi olan ülkeler ise Barbados, Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Grenada, Küba, Ukrayna, Umman olarak sıralandı. LYabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih edildiği üniversitelerde ise ilk sırayı 3 bin 51 ile İstanbul Üniversitesi aldı. 2 bin 146 öğrenci Marmara Üniversitesi’ni, 2 bin 78 öğrenci Anadolu Üniversitesi’ni, 2 bin 18 öğrenci Ankara Üniversitesi’ni, bin 695 öğrenci Gazi Üniversitesi’ni, bin 424 öğrenci ise Atatürk Üniversitesi’ni tercih etti. En az tercih edilen üniversiteler sıralamasında ise bir öğrenci ile Tunceli Üniversitesi, 4 öğrenci ile Artvin Çoruh Üniversitesi ve 8 öğrenciyle Bozok Üniversitesi yer aldı.