Bir babanın gözyaşları: Benim günahım neydi Allahım...

Bolu'da park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki İlker Erdi Gülen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen babası İbrahim Gülen, "Benim günahım neydi Allahım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Karamanlı Mahallesi mevkisindeki yan yolda meydana geldi. Jeneratör tamir ve bakım işi yapan İlker Erdi Gülen, sabah 14 EG 460 plakalı otomobiliyle iş yerine gitmek için evden çıktı. Gülen’in kullandığı otomobil, D-100’e paralel olan yan yolda park etmiş Sadettin Yılmaz yönetimindeki 14 DG 147 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Gülen, ön tarafı dorsenin altına girerek hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti.

Kaza yerinde inceleme yapan trafik ve olay yeri inceleme ekibi fren izine rastlamadı. Cumhuriyet savcısının da gelerek inceleme yapması ardından Gülen’in cesedi araçtan çıkarıldı.

Bu sırada gelen İlker Erdi Gülen’in babası İbrahim Gülen ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun cesedi araçtan çıkarılırken, ’Benim günahım neydi Allahım’ diyerek gözyaşı döken İbrahim Gülen’i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Gülen’in cesedi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Yasak yere park ettiği için cezai işlem uygulanan TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.