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Yaşam

Bir aylık bebek açlıktan öldü!

Konya'da evlilik dışı ilişkiden doğan 36 günlük bebeğin yetersiz beslenme ve sağlıksız şartlarda bakıldığı için hayatını kaybettiği belirlendi

06 Ekim 2014 18:00

Konya'da evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen 36 günlük ve adı henüz konmadığı için hastane kayıtlarına 'Bebek A.' olarak geçen kız bebeğin, sağlıksız koşullarda bakılması ve yetersiz beslenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Tolga Yanık’ın DHA’da yer  alan haberine göre, Konya'nın Akşehir İlçesi'nde annesi ile birlikte yaşayan A.N.A, erkek arkadaşından hamile kaldı. 36 gün önce bir kız bebek dünyaya getiren A.N.A, geçen hafta annesi ile birlikte Karatay İlçesi Araplar Caddesi'ndeki akrabalarının yanına geldi. 

Ancak akrabaları, bir haftadır yanlarında kalan A.N.A 'dan evden gitmesini istedi. İddiaya göre valizini hazırlayan genç anne, bu sırada bebeğinin hareketsiz olduğunu gördü. Annesi N.A. ile birlikte bebeği alarak dışarı çıkan A., bir taksiyle bebeğini Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastaneye getirildiğinde hayati fonksiyonlarının çalışmadığı belirlenen minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi. 

 

Kayıtlara 'Bebek A.' olarak geçti 

 

Bebeğin, erkek arkadaşından olduğunu belirten anne, çocuğuna isim koymadığını ve nüfus cüzdanının olmadığını söyledi. Bunun üzerine hastane kayıtlarına 'Bebek A.' olarak geçirilen minik bebek, hastane personelinin kucağında otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

 

Bakımsızlıktan ölmüş 

 

Yapılan otopsi sonrası Bebek A.'nın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmazken, sağlıksız koşullarda bakılması ve yetersiz beslenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. 

Bebeğinin herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ileri süren anne A.N.A ise polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 

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