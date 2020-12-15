Bir ayda 14 bin test yapıldı; Düzce'de hastane salgın nedeniyle "Zorunlu olmadıkça gelmeyin" ilanı astı

Koronavirüs vakalarının bir ay içinde yüzde 100 oranında artış gösterdiği Düzce’de ‘Tıp Fakültesi Hastanesi’, poliklinik kapısına astığı duyuru ile hastaları gelmemeleri konusunda uyarmak zorunda kaldı. Başhekimlik tarafından yapılan duyuruda ‘zorunlu’ olmadıkça hastaneye girilmemesi istendi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Koronavirüs için artış gösteren iller arasında saydığı Düzce’de hastaneler de tıkanma noktasına geldi. Pozitif vakaların 21 bini aştığı Düzce’de 9 ay içinde 81 kişi öldü. Vakaların her geçen gün arttığı Düzce’de Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hastalara uyarı yapmak zorunda kaldı. Başhekimlik tarafından poliklinik girişine asılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen Covid-19 salgını nedeniyle hastanemizde şüpheli vakalar bulunmaktadır. Hastanemize girmeniz halinde olası risk altında olabilirsiniz. Zorunlu koşullar olmadığı takdirde poliklinik muayenesi için hastanemize girmemeniz hususu dikkatlerinize arz olunur."

"Bir ayda 14 bin test yapıldı"

Covid-19 hastalarının yoğun olarak bulunduğu Düzce üniversite hastanesinde Kasım ayı verilerine göre 14 bin 832 Koronavirüs testi yapıldı. Bunların dışında da hastaneye 33 bin 870’i ayaktan 7 bin 381’i acil hasta olmak üzere toplam 41 bin 251 hasta başvuru yaptı. Yoğun bakımdaki doluluk oranları nedeniyle hastaların çevre illere gönderildiği öğrenildi.

"Vakalar İstanbul kaynaklı"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz her geçen gün artmaya devam eden ve tehlikeli boyutlarda seyreden vakaların İstanbul kaynaklı olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım hasta yatak sayısını artıracaklarını belirten Yılmaz “Salgınla ilgili süreç çok iyi ilerlerken, birden İstanbul odaklı bir yayılım söz konusu oldu. Sayın Bakanımız da ifade etti, büyük şehirlerin baskısını. O dönemde, İstanbul Kocaeli, Sakarya illerinden temaslar oldu. Çevre illerimizdeki artışlarla birlikte Düzce’de de yayılım başladı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde 65 yoğun bakım hasta yatağı bulunuyor. Bu dönemde 14 yatak daha ilave ediyoruz. Hastanelerdeki yoğunluk bir süre daha devam eder. Vatandaşlarımızı pandemi kurallarına titizlikle uymaları konusunda uyarmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Koronavirüs'e karşı uyarı yapan hastanenin Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Şahin, salgının başladığı ilk zamanlarda ( 3 Şubat 2020), “Şu an gripten ölme ihtimaliniz Koronavirüs'ten ölme ihtimalinizden 300 kat daha fazla” demişti.

Düzce Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde de yer alan açıklamasında Prof. Dr. İdris Şahin bu konuda şu görüşlere yer verdi:

Şu an gripten ölme ihtimaliniz korona virüsten ölme ihtimalinizden 300 kat daha fazla. Dünyada yaklaşık 300 bin insan sıtmadan hayatını kaybediyor. Dünyada milyonlarca insan sigara içerek hayatını kaybediyor. Yani burada ciddi anlamda bir korku pompalaması var gibi görünüyor. Son yıllarda insanlar korkularla güdülenerek yönetilmeye başlandı. Önce kuş gribinde inanılmaz bir medyatik haber salgını daha sonra domuz gribi gibi, sonuç olarak bu tip salgınların doğal olduğunu bilerek, daha soğukkanlı ve eskiden beri yaptığımız genel önlemleri alarak hayata devam edebileceğimize inanıyorum."