Bir arada olmaya SEBEB’ler…

Gülbahar Kavcu, ilk solo albümü SEBEB'le müzikseverlerle buluşuyor. Kürtçe, Farsça ve Türkçe şarkıların yer aldığı SEBEB, Kom müzik aracığılı ile müzik marketlerde yerini aldı.

Albümde Kürt, Türk, Fars edebiyatının önde gelen isimleri Melayê Cizirî, Ehmedê Xanî, Pîr Îsmayîl Kohlanî, Mevlana Celallettin Rumi, Pir Sultan Abdal ve Fuzuli'nin eserleri korunmuş halleriyle icra ediliyor. Cavit Murtezaoğlu ve Gülbahar Kavcu tarafından bestelenen eserlerin seçilmesi albümün ana karakterini oluşturuyor.

Gülbahar Kavcu'nun kaleminden 'SEBEB'

Hep tarif etmeye derinliğini anlamaya çalıştığım… “Bu hayatta olmanın bir SEBEBİ” olmalı diye baktığım ve “madem bu hayattayım o zaman onunla başa çıkabilmem gerek” diye düşündüğüm… İnsanı var olduğu ana getiren sayısız “SEBEB” ler silsileleri içinde birçok tarif biçimi, o tariflerin beraberinde getirdiği sorgu ve sualler ve ardından gelen sonsuz yeni tarifler. Hayat böyle bir döngü içinde döner dururken, bizim yeni diye nitelendirip öğrendiğimiz şeyler yeni mi gerçekten? Bin yıllardır biçim olarak farklı ama hep aynı şeyleri yaşamıyor muyuz?

Evet; bunları anlayabilmek, anladıklarını anlatabilmek, paylaşabilmek gerek. Yıllardır okuduğum o şairlerin eşsiz şiirlerini anlayabildiğimce müzikal bir ifadeye büründürmeye çalıştım (yanımdaki insanların yardımlarıyla) . Her biri farklı zamanlarda var olmuş, farklı yerlerde yaşayıp, farklı dillerde konuşmuş olmalarına rağmen, anlatmaya çalıştıklarının aynılığı anlamak isteyenler için çok çarpıcı, bir o kadar derin ve keyifli… İnsanlar arasına konulmaya çalışılan ve çok büyük ölçüde başarılmış olan o suni sınırlar anlamsızlaşırken, “bir” olunmalı insan olmakta buluşulmalı. Ayrıştırmaya SEBEB’ler aramak yerine, birleştirmek için SEBEB’ ler bulmalı… Müzikle ifadeye büründürmeye çalıştığım bu hayatta…

Gülbahar Kavcu kimdir?

1996 yılında MKM (Mezopotamya Kültür Merkezi) bünyesindeki çalışmalara katılarak müzikal yaşamına ilk adımı attı. Çeşitli çalışmalar ve müzik eğitimlerinden sonra, 1999 yılında Türkiyedeki İlk Kürt Kadın Grubu olan Koma Asmin ile sahne hayatına başladı. Koma Asmin’e klasik gitar ve solo vokaliyle eşlik etti. Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere çeşitli festivaller ve konserlere katıldı. MKM bünyesinde çeşitli projelerde solo vokal olarak yer aldı. Grup dağıldıktan sonra bir dönem (2004) İran da kemança dersleri aldı ve daha sonra yeniden kurulan (2006) Koma Asmin de, solo vokal ve kemança eşliğiyle ile devam etti. Aynı yıl Cavit Murtezaoğlu ile ses atölyesinde ses tasarımı (ses eğitimi) dersleri almaya başladı ve müzik hayatına şarkı söyleyerek devam etmeye karar verdi. Ses tasarım çalışmaları devam etmektedir. SEBEB Gülbahar Kavcu’ nun ilk solo albümüdür.

