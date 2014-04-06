T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir anne 28 gün sonra oğlunu böyle buldu

Anne Melal, 28 gündür uyuşturucu bağımlısı 17 yaşınadaki oğlunun peşindeydi. Sabahlara kadar aradığı oğlunu nihayet buldu

06 Nisan 2014 11:44

İzmirli anne Melal A, 28 gündür kayıp olan uyuşturcu bağımlısı oğlunu arıyordu. 28 gün sonra oğlunu buldu ve Kaan'ımı buldum dedi.

Gülden Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberi şöyle: İzmir Karşıyakalı Melal A. (44), bir şirketin Güneydoğu temsilcisi. İşi gereği 3 yıldır Şanlıurfa’da yaşıyor. Boşandığı eşini geçen yıl kalp krizinden kaybedince 17 yaşındaki oğlu, İzmir Torbalı’daki evli ablasının yanında kalmaya başlıyor. Ortaokul mezunu olan çocuk, Torbalı’nın en ünlü pide salonunda garsonluk yapıyor. Haftalık izinlerini, Karşıyaka’daki arkadaşlarının yanında geçiriyor.

 

Yemeğe çıktı dönmedi

 

6 Mart perşembe akşamı kızı, Melal A.’yı arıyor. “Kaan öğlen yemeği için çıktı ama geri dönmedi.” Hemen yola çıkıyor. Torbalı Emniyeti’ne kayıp başvurusu yapıyor. Edindiği bilgiler Zübeyde Hanım Parkı’nı işaret ediyor. Bir genç, “Kaan çömez çocuk. Hap, esrar içince kusuyormuş” deyince, oğlunun uyuşturucu kullandığını, bağımlıların geç saatlerde bu parkta buluştuğunu öğreniyor. İki gece sabahlıyor, kendisini görüp de kaçmasın diye kuytuluklara saklanıyor. Ama Kaan gelmiyor.

 

Bonzai, ot, taş...

 

Gece yarısından sonra gidip karşısına kim çıkarsa soruyor. Bonzai, Jamaika, ot, taş kelimelerinin ne olduğunu öğreniyor, diyalog kurabildiği bağımlılardan. Çocuk ve gençlerin madde kullanıp yaktıkları ateş etrafında kendilerinden geçtiklerine tanık oluyor. Eşrefpaşa’daki bir sabahçı çorbacısı, oğlunu fotoğrafından tanıyor. İş istediğini ama yaşı küçük olduğu için kabul etmediğini söylüyor.

 

‘Kedi gibi karşımda bekledi'

 

Oğlunun fotoğraflarını çoğaltıyor. Dolmuşlara, kahvelere yapıştırıyor. Ve Melal Cuma günü iyi haberi veriyor: “Sabah Şirinyer’den başladım, oğlumun fotoğrafını sokak sokak herkese gösterdim. Yürüyerek Buca’ya geldim. Bir pide salonuna girdim, gösterdim. ‘Gel teyze içeri, bu bizim Kaan’ deyip oturttular. Oğlum geldi, beni görünce dondu kaldı. Kedi gibi bekliyordu karşımda. Hırçınlık yapmadı. Ne Emniyet ne Vali. Yavrumu hiçbiri bulamadı. Bir anne yavrusunu buldu. Annelik böyle bir şey işte.”

 

Bağımlı oğlunu 28 gün aradı

 

Melal’le gece yarısı İzmir’de buluşuyoruz. Oğlunun gidebileceği park ve karanlık sokaklarda rehberimiz oluyor. Her köşeyi, her zulayı, belalı semt ve sokakları avucunun içi gibi biliyor. Karanlık köşelere, çalı diplerine “Kaan yavrum, neredesin” diye sesleniyor.

ETİKETLER

izmiruyuşturucukayıpannepolisvaligeceuyşturucubağımlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24