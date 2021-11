Bir Ağacın Altında | Desenleri dünyayı dolaşan sanatçı Selçuk Demirel'den yeni sergi

Selçuk Demirel kimdir? 1954 yılında Artvin'de dünyaya gelen sanatçı Selçuk Demirel, çalışmalarını Fransa'da sürdürüyor. İlk resimleri 1973 yılında Ankara'da henüz lise öğrencisi iken yayınlandı. Sonrasında sanatçının mimarlık eğitimi alırken gerçekleştirdiği çizimler, önemli gazete ve dergilerde basıldı. Sanatçı izleyen çalışmalarını, 1978 yılında yerleştiği Paris'te sürdürdü. Eserleri Türkiye'de Cumhuriyet, Politika, Yeni Yüzyıl, Milliyet'te, yurtdışında da Le Monde, Le Monde Diplomatique, Le Nouvel Observateur, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Time, The Boston Globe, Business Week, The Nation'da yayınlandı. Beş yıldır desenleri T24'te yayımlanan sanatçı, medyada yayımlanan eserlerinin yanı sıra 50'den fazla kitap ve desen albümü de çıkardı. Çocuk ve gençlik kitapları yazdı ve resimledi. Aynı zamanda afiş, kartpostal ve başka basılı malzemeler için tasarımlar yapan sanatçının eserleri düzenli olarak Avrupa'da sergileniyor. Defile (2013), Başka Bir Yerde ( 2013), Portakal Mavisi Bir Dünya (2016), Duman (John Berger ile, 2016), Yazarların Yüzünden (2016), Sen Surat Okumayı Bilir misin? (2017), Elma (2017), Noir (2017), Saat Kaç? (John Berger ile, 2018), PSİ / Bilinçaltından Gerçeküstüne (2019) ve Kıyıda Tek Başına (2019) Selçuk Demirel'in son yıllarda yayımlanan kitapları arasında yer alıyor.