Bir Ağacın Altında | Desenleri dünyayı dolaşan sanatçı Selçuk Demirel'den yeni sergi

T24 Kültür Sanat

Le Monde, Le Monde Diplomatique, Le Nouvel Observateur, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal gibi dünyanın önde gelen gazete ve dergilerinde 1974 yılından beri yayımlanan desenleriyle bilinen, 50'nin üzerinde kitap ve albümü yayımlanan Selçuk Demirel'in yeni kişisel sergisi 'Bir Ağacın Altında', 24 Eylül Cuma günü Galeri Nev İstanbul'da açılıyor. Sanatçının aynı adla hazırladığı kitabı da Yapı Kredi Yayınları arasında çıktı.









Desenleri T24'te de yayımlanan Selçuk Demirel'in 30 Ekim 2021 tarihine kadar izlenebilecek olan sergisinin ana hatlarını oluşturan Bir Ağacın Altında adlı seride sanatçı, fiziksel mekânın ötesinde düşsel sahneler kurguladığını söylüyor.

Demirel'in Çin ve Japon estamplarından (metal, tahta, muşamba ve benzeri malzemeler üzerine kazıldıktan sonra boyanarak kâğıda basılan resim) ilhamla pirinç kâğıtlar üzerine suluboyayla gerçekleştirdiği ve marufle tekniğiyle tuval üzerine gerilen bu eserleri, aynı zamanda daha önce deneyimlemediği yeni bir çalışma pratiğini oluşturuyor.

Gerçekle hayal arasında bir dünyaya ait, zamanlar ve mekânlar ötesi bir hissiyatı yansıttığı belirtilen doğa tasvirlerine ince, ağaçları kırılgan dallı ormanlar ile nehirler arasında dolaşan insan veya hayvanlar eşlik ediyor.

İncecik ağaçların çizilmesiyle başlayan ve çeşitli detayların eklenmesiyle yoğun ya da sade kompozisyonlar oluşturan sanatçı, "bir ağacın altında" ifadesini kullanırken bir yandan insan – doğa ilişkisinin rahatlatıcı, meditatif ve korunaklı yönüne, diğer yandan da insanın çevresiyle ilişkisindeki yalnızlığa ve kendini izole etme isteğine çağrışım yaptığını söylüyor.

Galeri New İstanbul'un sergi için hazırladığı bültende, "Selçuk Demirel'in eserlerindeki humor (hiciv), düşünce özgürlüğü, ekonomik eşitsizlik, politik baskılar gibi toplumsal gerçekliklere dair çeşitli semboller ve doğa temaları içinde gizlenerek, izleyicinin algısına ve bilgisine göre genişleyen bir evren yarattığı" vurgulanıyor.

'Bir Ağacın Altında' kitabı ile eş zamanlı

Kimi zaman çeşitli yazarlarla iş birliği içinde çalışarak sanatsal yolculuğuna devam eden Selçuk Demirel'in Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan 'Bir Ağacın Altında' isimli kitabının lansmanı da sergiyle eş zamanlı olarak yapılacak. Kitap, sanatçının bir bölümü sergide görülebilecek yeni serisinin yanı sıra şair, yazar ve çevirmen Güven Turan ile sanat tarihçisi, eleştirmen ve araştırmacı Uras Kızıl'ın Demirel'in eserleri üzerine yazılarını içeriyor.







