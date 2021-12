BioNTech aşısı, 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 90,7 etkili

ABD merkezli Massachusetts Tıp Derneği tarafından haftalık yayımlanan The New England Journal of Medicine isimli hakemli tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, BioNTech-Pfizer Covid-19 aşısı, 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 90.7 etkili.

ABD merkezli Massachusetts Tıp Derneği tarafından haftalık yayımlanan The New England Journal of Medicine isimli hakemli tıp dergisinde, 5-11 yaş arası çocuklarda BioNTech- Pfizer aşısının etkisinin değerlendirildiği bir çalışma yayımlandı. Araştırma, ABD’den 1604, İspanya’dan 240, Finlandiya’dan 239, Polonya’dan 185 çocuk olmak üzere toplam 2268 çocuk üzerinde yapıldı. Çocukların, ilk dozun alınmasından sonra iki yıl boyunca takip edileceği bildirildi. 21 gün arayla uygulanan iki doz aşı sonrasında, aşının 5-11 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 90.7 etkili ve güvenli olduğu sonucuna varıldı.

Çalışmada, "Altı aylıktan 11 yaşa kadar olan sağlıklı çocukların da incelendiği ancak dört yaşından küçük çocuklar için henüz sonuçların mevcut olmadığı" belirtildi.

