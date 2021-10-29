FDA resmen onayladı; ABD'de 5-11 yaş arası çocuklara BioNTech aşısı yapılabilecek

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.

ABD’de Kovid-19’a karşı aşılama yaşının 5’e düşmesi için ilk adım atıldı. Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, koronavirüse karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3’te 1 oranında uygulanması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Pfizer’in aktardığına göre araştırmalar, aşının çocuklar arasında semptomatik hastalığa karşı, dozun üçte biri alındığında bile yüzde 90'dan fazla koruma sağladığını gösteriyor.