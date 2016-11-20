Binlerce vatandaş, Kartal'da haykırdı: Teslim olmayacağız!

Emek ve demokrasi güçleri ile binlerce vatandaş İstanbul Kartal'da ‘Teslim Olmayacağız’ mitingine katıldı.

Evrensel'in haberine göre, sahne önünde "Teslim olmayacağız! Biz kazanacağız" pankartının açıldığı mitingde kitle "Teslim olmayacağız", "OHAL kaldırılsın, KHK'lar durdurulsun", "Laikliği kazanacağız", "Demokratik siyaset engellenemez", "Özgür basın susturulamaz", "Tecavüz suçtur, meşrulaştırılamaz", "Başkanlığa hayır", "Siyasi tutsaklara özgürlük", "Halkların iradesi teslim alınamaz" yazılı ortak dövizleri taşıdı.

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"Seni padişah yaptırmayacağız!"

Mitingde ilk olarak Birleşik Haziran Hareketi adına Erkan Baş konuşma yaptı. İktidara yakın medyanın mitingini karalamak istediğini ifade eden Baş, "oyuna gelmeyip alanda toplananları" selamladı. Tarihi bir buluşma gerçekleştirildiğinin altını çizen Baş, "Sadece tarihe not düşmek için değil, bu iktidarı yıkacağız demek için buradayız. Biz buraya Türkiye halklarını birleştirmek için geldik. 'Kandırıldık' diyerek halkı kandırmaya çalışıyorlar, kanmıyoruz demek için buradayız" dedi.

Baş, “farklı düşüncelere sahip olunmasına rağmen savaşa karanlığa tek adam diktatörlüğüne götürmek istenen sürece engel olmak için bir araya geldiklerini” söyledi. Baş, "Bugün adına FETÖ denen çetenin Amerikan maşası patron yanlısı halk düşmanı olduğunu söylediğimiz için iktidar bizi hedef seçmişti. Doğru bildiğimizi her yerde haykırmaya devam edeceğiz. BHH Gezi'den çıkarılan derslerle yoksul ama onurlu insanların artık yeter sesini duyurmak için yola çıktı. Kopkoyu bir karanlıktan geçiyoruz bu karanlık sürece ancak ve ancak emekçi halklarımız son verecek. İktidar eliyle sürdürülen yıkım politikalarının karşısında duruyoruz. Laiklik ekmek kadar su kadar önemlidir. Temsilcileri cezaevine atılan Kürt halkının sesini duymak zorundayız. Laiklik için sokağa dökülen düşünceleri için gözaltına alınan gazetecilerin de sesini duymaktayız. Evimizde oturup birilerinin bizi kurtarmasını bekleyemeyiz. Ülkenin bütün halklarının iktidara el koymasından başka bir kurtuluş yoktur. Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacak teslim olmayacağız" dedi.

Ankara'ya seslenen Baş "Gerici iktidara teslim olmayacağız. Hedefimiz meclisteki tecavüz yasasını durdurmak. İkinci çağrımız ise başkanlık hedefi olan Recep Tayyip Erdoğan seni padişah yaptırmayacağız" diyerek konuşmasını bitirdi.

Tutuklu HDP Milletvekilleri ve Belediye Eş Başkanlarının fotoğraflarının da olduğu dövizleri taşıyan kitle sık sık "Faşizme karşı omuz omuza", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Direne direne kazanacağız", "Özgür basın susturulamaz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Saray savaş, halklar barış istiyor", "Katil IŞİD işbirlikçi AKP", "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganları attı. Alanı dolduran kitle hep bir ağızdan "Egemenlere, tecavüzcülere, katillere, hırsızlara, baskılara, teslim olmayacağız" diye haykırdı.

Miting dünyanın dört bir yanında hayatını yitiren insanlar için yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Mitinge katılanlar

"Teslim olmayacağız" mitingine katılan kurumlar şu şekilde: 78’liler Girişimi, BEKSAV, Çağrı Dergisi, Demokratik Alevi Derneği, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Çerkes Kongresi, Demokratik Halklar Köprüsü, Demokratik Hukukçular Platformu, Demokratik İslam Kongresi (DİK), Demokratik Pomak Hareketi, Devrimci Dostluk Kültür Derneği, Devrimci Parti (DP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Doğu-Güney doğu Derneği Federasyonu, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Engelliler Derneği, Ezilenlerin Hukuk Bürosu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Gökkuşağı Kadın Derneği, Hevi LGBTİ, İstanbul LGBTİ, İşçi Sözü, İşçilerin Sesi, Kaldıraç, KAOS GL, Kızıl Dayanışma, Konfederalîzma Ked A Demokratîk (KON-KED), Küresel Eylem Grubu (KEG), Munzur Koruma Kurulu, Nor Zartonk, Partizan, Politika Gazetesi, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Süryani Topluluğu, Toplum Ve Kuram-Lêkolîn Û Xebatên Kurdî, Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi (TÖP-G), Tüm-Köy-Sen, Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Emek Partisi (EMEP), Pir Sultan Abdal Alevi Kültür Derneği (PSAKD), Alevi Kültür Derneği (AKD), TMMOB İKK, KESK Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, İstanbul Tabip Odası, Alevi Federasyonu, Acıbadem Dayanışması, Kadın Partisi, Validebağ Savunması, Tekstil Sen, Limter İş, Karadeniz İsyandadır Platformu, Kadıköy Kent Dayanışması, Kuzey Ormanları Savunması, Kolektif Yaşam İnisiyatifi, Suruç Yaralıları ve Tanıkları Platformu, Gezi Gazileri Platformu, Projeniz Değiliz, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Maltepe Forumu, Kozyatağı Dayanışması, Direniş Forumu, Yoğurtçu Parkı Formu, Teori Politika, İşçi Sözü, İşçilerin Sesi, Cam Keramik İş, Çağrı, Adalar Savunması, Velider, Çekmeköy Dayanışması, Demokrat Ordulular Derneği, Divriği Kültür Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Sokak Kültür Derneği, HDK, HDP İstanbul İl Örgütü, Birleşik Haziran Hareketi (BHH), EMEP, EHP, Halkevleri, SGDF, Kaldıraç, EÖÇ, PDD, KÖZ, İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu, SEP, Başlangıç, Umut-Sen, DevGüç, Dev-Lis, Emek Gençliği, DHF. Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da mitinge katılanlar arasında.