HDP İstanbul İl Eş Başkanı: HDP'nin Meclis'e dönme kararı tartışma aşamasındadır

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Doğan Erbaş, daha önce Meclis çalışmalarından çekilen HDP’nin kararını açıkladı. Erbaş açıklamasında “Eş başkanlarımız ve vekillerimiz rehin alındıktan sonra parlamentodan fiili çekilme kararı aldık. Fakat yoğun toplantılar sonrasında parlamentodaki çalışmalarda daha etkin şekilde yer alma kararı verdik” dedi.

Erbaş, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada "HDP'nin Meclis'e dönme kararı henüz tartışma aşamasındadır. Ben sadece İstanbul İl Örgütünün eğilimini dile getirdim. Sözlerimin anlamı bu" dedi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de, salı günü kesin kararlarını açıklayacaklarını söyledi.

Kartal’daki ‘Teslim olmayacağız’ mitinginde konuşan Erbaş'ın ifadeleri şöyle:

“Sadece parlamentoda siyaset yapan bir parti değildir HDP Alanlarda da meydanlarda da yer alan partidir. Parlamentoyu bu hırsızlara bırakmak doğru olmazdı. Ülke tarihi çoğulcu bir yapıdır, farklılıklarımızla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Eş başkanlarımız tutuklanmadan önce pek çok gazete tv radyo kapatıldı. Özgür Gündem’i kapatanlar Cumhuriyet’e de el attı. Bütün muhalif kesimlere karşı saldırıların arttığı bir dönemdeyiz. OHAL şartlarında referandum yapılamaz fakat anlaşılıyor ki OHAL şartlarında yeni bir düzen getirecekler. AKP’ye karşı hepimizin kendisini gözden geçirmesi ve birlikte hareket etme şartlarını zorlaması gerekir. O yüzden parti olarak laik demokratik eşit yurttaşlıktan kadın özgürlüğünden yana ekoloji mücadelesi veren tüm demokratik güçlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Yerelde işbirliği ve güçbirliği yapmazsak merkezlerden konuşulanlar hayata geçmiyor. Bu nedenle bu miting İstanbul’da yeni bir düzenin başlangıcı olabilir. Yarından itibaren tüm sokaklarda eylemlerde güçbirliği yapalım. Bu şekilde kötü gidişi durdurabiliriz.”

Erbaş'tan açıklama

Erbaş, daha sonra yazılı bir açıklama yaptı. İfadelerinin yanlış anlaşılmaya yol açtığını belirten Erbaş'ın açıklaması şöyle:

Partimizin de katıldığı Kartal Meydan'ında yapılan "Teslim olmayacağız" mitinginde yaptığım konuşma bazı yanlış anlamalara yol açmış bulunmaktadır.

1- Meclis çalışmalarına dönüp dönmeme konusunda başlayan tartışmalar halen devam etmektedir.

2- İstanbul İl Örgütü olarak bileşen bazı kurumlarımız ile yaptığımız toplantılarda "meclise dönmek daha doğru olur" biçiminde bir eğilim ortaya çıkmıştır.

3- Konuşmada dile getirmek istediğim husus "Meclise dönme eğiliminin güçlü olduğu" şeklinde idi.

4- Bu konuda karar verme yetkisi Genel Merkezimizde ve merkezi diğer kurullardadır.

5- Tartışmalarda ortaya çıkan eğilimin "verilmiş bir karar" olarak değerlendirilmesi kastı aşan bir ifade olmuştur.