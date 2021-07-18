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Yaşam

Binlerce kişiyi dolandırmıştı: 691 yıl hapisle aranan firari müteahhit yakalandı

18 Temmuz 2021 00:00

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 1049 kişinin paralarını 'konut yapma' yalanıyla dolandıran ve 691 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan müteahhit Mustafa Mallı, Yalova'da yakalandı.

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