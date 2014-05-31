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Yaşam
Deutsche Welle

Binlerce kişi unutulmak istiyor

Avrupa vatandaşlarından talep gelmesi halinde kişisel arama sonuçlarını sileceğini açıklayan Google'a ilk günden 12 bin kişiden başvuru geldi.

31 Mayıs 2014 17:22


Avrupa Adalet Divanı'nın kararı doğrultusunda talep gelmesi halinde kişisel arama sonuçlarını sileceğini açıklayan Google'a mahkeme kararını uygulayacağını duyurduğu cuma günü 12 bin kişiden başvuru geldi.

Google'ın "unutulma hakkı" çerçevesinde hayata geçirdiği bu uygulamadan faydalanmak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

Değişiklik yapıldı

Google, arama sonuçlarının silinmesini talep edenlerin şirketin hazırladığı formu doldurması ve forma kimliklerini de eklemeleri gerektiğini açıklamıştı. Ancak şirket, Almanya'dan Hamburg Eyaleti'nin de kişisel verileri koruma sorumlusu Johannes Caspar'ın eleştirisinin ardından aynı gün istediği belgelerle ilgili bir değişikliğe gitti.

Casper, yasalara göre resmi olmayan kurumun nüfus kimliğini doğrudan kopyalamaya hakkı olmadığını söylemişti. Google da bunun üzerine ilgili sayfasında bu konudaki talebini "Kimlik bilgilerinizin yer aldığı belgenin okunabilir bir kopyasını ekleyiniz" diye değiştirdi.

32 ülkede geçerli

Öte yandan Google, başlattığı uygulamayla ilgili basında çıkan haberlere de açıklık getirdi. Açıklamada uygulamanın, AB Adalet Divanı'nın kararı doğrultusunda yalnızca 32 Avrupa ülkesini kapsadığı, herhangi bir ülkenin dışlanması gibi bir yaklaşımın kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

Bu ülkeleri de 28 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Norveç, Lichtenstein, İzlanda ve İsviçre oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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