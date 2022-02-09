Binlerce kişi hastaneye başvurdu; Sağlık Bakanlığı salgın şüphesiyle Bilecik'e uzman ekip gönderdi

Bilecik'te binlerce kişinin ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurunca acil servislerde uzun kuyruklar oluştu. Şikâyetler artınca Sağlık Bakanlığı, salgın şüphesiyle üç kişiden oluşan bir uzman ekibi kente gönderdi.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, salgınla ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Damkacı, geçen hafta yapılan tetkiklerde içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini belirterek, "Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Bugün sonuçlar çıkacak ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza gönderdik Ankara’ya. Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik başka bir sıkıntı var mı diye" dedi.

"Hastaneye yatış olmadı"

Şu ana kadar şikâyetle gelenlerde hastaneye yatış olmadığını belirten Damkacı, "Çok hafif seyirde, bir gün belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık" şeklinde konuştu.

Bilecik halkına uyarıda bulunan Damkacı şu şekilde konuştu: "Bunun altından viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da olabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi Koronavirüsle de alakalı söylemiştik bunu. Temizlik ve hijyen kurallarını özellikle dikkat edilmesi gerekiyor." (İHA)