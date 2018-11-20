Binlerce esnaf ve sanatkar 3D yazıcı ile tasarım eğitimi alacak

İSTANBUL, (DHA)- Geleneksel terzilik anlayışını değiştirmek amacıyla hayata geçirilen “Geleceğini Kendin Tasarla” projesi kapsamında binlerce esnaf ve sanatkar 3 boyutlu yazıcı ile tasarım eğitimi alacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Sanatkarlar Odası tarafından hayata geçirilen “Geleceğini Kendin Tasarla” projesinin tanıtımı Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Kadın Erkek Terziler Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Aydoğdu ve meslek odası temsilcileri katıldı.

TERZİLER YENİ TEKNOLOJİYLE TANIŞACAK

Geleneksel terzilik anlayışını değiştirmek amacıyla hayata geçirilen projeyle binlerce esnaf ve sanatkar geleceğin tasarım dili 3D yazıcıyla tanışacak. 19-29 yaş arasındaki gençlere 3 boyutlu yazıcı ile tasarım eğitimi verilecek proje kapsamında açılacak Tasarım Okulu’nda, ilk önce 3D tasarım konusunda bilgili eğitmenler yetiştirilecek. Ardından bu eğitmenler, gençlere 12 ay boyunca 3 boyutlu tasarım ve baskı eğitimi, kişisel gelişim, girişimcilik eğitimi verecek.

“TASARIM DİLİNE HAKİM OLAN ÜLKELER HEP BİR ADIM ÖNDE OLACAK”

Projenin açılış toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bu işi, projeyi yapanları alkışlıyoruz. Endüstri 4.0 hamlesinde başarılı olunması için tasarım diline hakim gençlerin yetişmesi gerekiyor. Çünkü artık robotların hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar artık robotlar mı dünyaya yönetecek diye bir endişeye kapılıyor. Fakat böyle bir endişeye gerek yok.Çünkü makinenin meydana gelmesi için yine bir insan faktörüne ihtiyaç var. Bu sebeple tasarım diline hakim olan ülkeler günümüzde hep bir adım önde olacak” diye konuştu.

“GENÇLERİN İSTİHDAMINA DESTEK OLACAĞIZ”

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, gençlere güvendikleri için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ve projede eğitim alan gençlerin istihdamına destek olacaklarını söyledi. Başkan Yılmaz,” Her zaman gençlerin yanında olacağız. Onlar da gösterecekleri azim ve çalışkanlıkla kendileri ve ülkemiz için çok kıymetli başarılar elde edecekler. Buna yürekten inanıyorum\" dedim