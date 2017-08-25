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Çevre

Binlerce Atlantik somonu çiftlikten firar etti

Atlantik somonlarının Paisifik somonlarıyla çiftleşirse ne olacağı merak konusu

25 Ağustos 2017 12:49

ABD’nin Washington eyaletindeki bir balık çiftliğinde yaşayan 305 bin Atlantik somonundan binlercesi, ağların zarar görmesi sonucu Pasifik sularına kaçtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre çiftlik sahibi Cooke Aquaculture, yaklaşık 5 bin kadar somonun San Juan Adası etrafındaki sularda olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Çiftlik çalışanlarının ise ağların içinde kalan diğer somonları kaçırmamak için gayret gösterdiğini bildirdi.

Çevreci aktivistler, kaçan Atlantik somonları ile Pasifik somonlarının çiftleşmelerinden ve birbirleriyle yiyecek yarışına girmelerinden endişe ediyor. Doğal balık türlerinin korunması amacıyla kaçan somonların en kısa zamanda yakalanması gerektiği ifade edildi.

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