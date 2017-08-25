Binlerce Atlantik somonu çiftlikten firar etti

ABD’nin Washington eyaletindeki bir balık çiftliğinde yaşayan 305 bin Atlantik somonundan binlercesi, ağların zarar görmesi sonucu Pasifik sularına kaçtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre çiftlik sahibi Cooke Aquaculture, yaklaşık 5 bin kadar somonun San Juan Adası etrafındaki sularda olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Çiftlik çalışanlarının ise ağların içinde kalan diğer somonları kaçırmamak için gayret gösterdiğini bildirdi.

Çevreci aktivistler, kaçan Atlantik somonları ile Pasifik somonlarının çiftleşmelerinden ve birbirleriyle yiyecek yarışına girmelerinden endişe ediyor. Doğal balık türlerinin korunması amacıyla kaçan somonların en kısa zamanda yakalanması gerektiği ifade edildi.