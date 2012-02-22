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Dünya

Binlerce Afganlı Kuran-ı Kerim yakan ABD askerlerini protesto etti

ABD’nin Afganistan’daki üssünde yanmış Kuran-ı Kerim sayfalarının bulunması, binlerce Afgan tarafından protesto edildi. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü ise özür diledi.

22 Şubat 2012 15:11

T24- ABD’nin Afganistan’daki üssünde yanmış Kuran-ı Kerim sayfalarının bulunması, binlerce Afgan tarafından protesto edildi. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü ise özür diledi.

NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü'nün (ISAF) komutanı General John Allen, yayımladığı video mesajında doğrudan Afgan halkına hitap etti ve "Bagram Askerî Üssü’ndeki ISAF personelinin aralarında Kuran’ın da bulunduğu bazı İslamî eserleri yakışık almayan bir şekilde imha ettikleri yönündeki bir rapor üzerine soruşturma başlattım" dedi.

General Allen bu sözleri ile ortalığı yatıştırmaya, olayın daha fazla zarara yol açmasını engellemeye çalışıyor. Allen, olayın kasıtlı olmadığı yönünde de Afgan halkına güvence verdi.

 

Olay doğrulandı

 

Özrünü kabul etmeleri için Afganlara neredeyse yalvaran ISAF komutanı, başkent Kabil’in yakınındaki üssün sınırları içinde tam olarak ne olduğu konusunda bir açıklama yapmadı. Alman Radyolar Birliği’nin Güney Asya Stüdyosu’na konuşan Pervan eyalet yönetimi sözcüsü ise, Kuran-ı Kerim sayfalarının yakılmış olduğu yönündeki haberleri doğruladı. Roshana Khalid, "Koalisyon birliklerinin yaktığı Kur’an nüshaları Bagram Askerî Üssü’nde çalışan Afgan personel tarafından üs dışına çıkarıldı. Bu da şiddet olaylarına ve yoğun protestolara yol açtı.” şeklinde konuştu.

 

Kasıtlı değil, fakat düşüncesizce

 

İlk gelen bilgilere göre, askerlerin kasıtlı olarak Afganların dinî duygularını rencide etmeyi amaçlamadıkları, fakat düşüncesizlik yaptıkları sanılıyor. Ancak olayın perde arkasında ne olursa olsun, insanların yoğun tepkisine yol açtığı bir gerçek. Bagram Üssü önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişinin “Amerikalılara ölüm” sloganlarıyla gösteri yaptıkları bildirildi. Pervan eyalet yönetimi sözcüsü, güvenlik güçlerinin göstericileri uyarı ateşi ile dağıtmaya çalıştığını belirtti.

 

ABD Savunma Bakanı da özür diledi

 

Olayla ilgili olarak ABD Savunma Bakanı Leon Panetta da özür diledi. Söz konusu eylemlerin ABD Ordusu'nun görüşlerini yansıtmadığını vurgulayan bakan, Afgan halkının dinî inanışlarına istisnasız saygı duyduklarını kaydetti ve konuyla ilgili Afgan hükümetiyle ortaklaşa kararlı bir soruşturma yapılacağı sözü verdi.

 

Kuran'a yönelik saldırılar Afganistan'ı ayağa kaldırıyor

 

Kur'an-ı Kerim’e yönelik saldırılar Afganistan’da geçmişte de şiddetli protestolara yol açmıştı. Bir buçuk yıl önce ABD’nin Florida eyaletinde bir rahibin Kur'an-ı Kerim’in kopyasını yakacağını duyurmasının ardından ülke günler süren yoğun gösterilere sahne olmuştu. ISAF komutanı, benzeri olayların Afganistan’daki yabancı birlikler ve yabancı uyruklular için ciddi bir tehlike oluşturabileceğini bildiği için özrünü geniş çaplı dile getirdi. General Joan Allen, hem devlet başkanından, hem hükümetten, hem de Afgan halkından özür diledi.

 

Son skandalın üzerinden sadece altı hafta geçmişti

 

Batılı birlikler kısa bir aradan sonra tekrar bir skandala neden olmuş oldu. Yaklaşık altı hafta önce ortaya çıkan bir video kaydında, öldürülmüş Taliban militanları üzerine işeyen Amerikan deniz piyadeleri görüntülenmişti. Bu ve benzeri skandallar, Afgan halkının kalbini kazanmayı giderek daha da güçleştiriyor.

 

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