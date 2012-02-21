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Dünya

NATO'dan Kur'an-ı Kerim imhasına özür

Afganistan'da Kur'an-ı Kerimler dahil olmak üzere çok sayıda dini içerekli materyalin imha edilmesi konusunda soruşturma emri verildi.

21 Şubat 2012 12:23

 

T24 - Afganistan'da NATO liderliğinde görev yapan Afganistan Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) Komutanı General John Allen, ülkede Kur'an-ı Kerimler dahil olmak üzere çok sayıda dini içerekli materyalin imha edilmesi konusunda soruşturma emri verdi.

Allen, Associated Press ajansına telefonla yaptığı açıklamada, Bagram Hava Üssü'nde Kur'anlar dahil olmak üzere dini içerikli materyalin imha edilmesinin kasıtlı bir şey olmadığını belirterek, olaydan ötürü özür diledi.

General John Allen, koalisyon güçlerinin olayı öğrenir öğrenmez imha işlemine müdahele ettiğini ve eylemi durdurduğunu ifade ederek, olayla ilgili soruşturma yapılması emri verdiğini açıkladı.

Afganlardan oluşan 60-70 kişilik bir grup da olayı protesto etmek için Bagram Hava Üssü'nün önünde toplandı.

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