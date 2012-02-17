ABD Afganistan'da İHA'larla bomba yağdırdı: 21 kişi öldü

T24 - ABD'nin insansız hava araçlarıyla Afganistan'a düzenlediği saldırıda, çoğunluğunu Özbek, Tacik ve Arap militanların oluşturduğu, 21 militanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde ABD insansız uçaklarının sekiz saat arayla düzenlediği iki saldırıda 21 militanın öldüğü bildirildi.

Pakistan medyasının güvenlik güçlerini kaynak göstererek yayımladığı habere göre, Kuzey Veziristan'ın Mir Ali ve Spalga kasabalarındaki Taliban ve El Kaide militanlarının hedef alındığı saldırılarda en az 21 militan öldü.