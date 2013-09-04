Bingöl'deki tecavüz davasında son uzman çavuş da serbest

Bingöl'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 8 uzman çavuşun yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı ve tutuklu tek sanık da tahliye edildi.

Bingöl'de 16 yaşındaki E.A'ya yönelik "cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun kılma" iddiasıyla haklarında dava açılan ve uzman çavuş iken görevlerinden uzaklaştırılan 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşması kapalı celse yapıldı. Duruşmaya 7 tutuksuz sanık katılırken, tutuklu sanık cezaevinden görüntülü sistemle duruşmaya dahil oldu.

Mahkeme, tutuklu uzman çavuş M.T.’nin tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, bütün sanıkların tutuklanmasına ilişkin taleplerinin reddedildiğini, ayrıca tutuklu olan sanığın tahliye edildiğini kaydederek, Türkiye'de yargının en sıradan suçlar için çok uzun tutuklama yoluna gittiğini, bu suçla ilgili tutuklama talebinin reddedilmesini anlaşılmaz bulduklarını söyledi.

Tamamı asker olan 8 kamu görevlisinin 2 yıl boyunca 15 yaşından küçük bir çocuğa cinsel istismar suçunu işlediklerini aktaran Elçi, "Buna karşın yargının bugünkü tutumu anlaşılır değil. Hala 15 yaşından küçük kız çocuğunun 8 kişinin tecavüzüne uğramasını ve intihara teşebbüs etmiş bir çocuğun halen ruhsal bütünlüğünün bozulup bozulmamasını yargı tartışıyor. Yargı bugün ağır cinsel istismar suçu karşısında tutuklama yolunu tercih etmemiştir. Bunu anlaşılmaz buluyoruz" diye konuştu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 yaşındaki E.A'ya yönelik "cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun kılma" iddiasıyla uzman çavuş iken görevlerinden uzaklaştırılan 8 sanık için 10 ile 32 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.