8 askerin tecavüz davası kapalı celse yapılıyor

Bingöl'de, 16 yaşındaki E.A. adlı kıza tecavüz ettikleri iddia edilen biri tutuklu 8 uzman çavuşun yargılanmasına bugün Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile E.A'nın avukatının talebi doğrultusunda duruşmanın kapalı celse ile yapılması kararını aldı.

Karara, sanık ve avukatları karşı çıkarken, alondaki basın mensupları ve izleyiciler dışarı çıkartılarak duruşmaya devam edildi.Bingöl Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yaşındaki E.A'ya, cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, "Cocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcenlik" suçlamalarıyla 3 yıldan 15 yıla varan hapis cezaları istenen 1'i tutuklu 8 uzman çavuş'un yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya, 7 tutuksuz sanık katılırken, tutuklu sanık M.T., ise bulunduğu cezaevinden görüntülü sistem ile duruşmaya katıldı. E.A'nın avukatları, ailesi ve sanık avukatlarının katıldığı duruşmada kimlik tespitinden sonra ilk sözü alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı Oya Işık ve E.A'nın avukatı Canan Çakabey, duruşmanın çocuğun yaşının küçük olması ve can güvenliğinin tehdit altında olmasını gerekçe göstererek, kapalı celse yapılmasını talep etti. Sanıklar ve avukatları ise, olayın medyada çarpıtıldığını kamuoyunun yanlış bilgilendirdiğini ve gerçeklerin ortaya çıkması için duruşmanın medyaya açık yapılmasını istedi.Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi verdiği arar kararda, olayın genel ahlaka ilişkin olması sebebiyle duruşmanın kapalı celse olarak yapılmasını karar verdi ve salonda bulunan gazeteciler ve izleyicileri dışarı çıkarıldı.

Kadın örgütleri mahkemeye yürüdü

Duruşma sürürken, BDP Bingöl İl başkanlığında toplanan ve aralarında BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu bazı kadın örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 60 kişilik bir grup, sloganlar atarak adliye binasına kadar yürüdü. "Susma haykır, tecavüze hayır" ve "Tecavüze sesiz kalmayacağız" sloganları atan kadınların, "Tecavüze sesiz kalmak, tecavüze ortak olmaktır", "Tecavüze geçit vermeyeceğiz" ve "Tecavüzü seryeden tecavüze ortakdır" yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü. Kadınların adliye binası önündeki bekleyişi sürürken, güvenlik güçleri adliye bahçesinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



TSK ile ilişkileri kesilen uzmanlara 15 yıla kadar hapis isteniyor

Bingöl'de 8 uzman çavuşun karıştığı cinsel istismar olayından sonra Jandarma Genel Komutanlığı, 8 uzman çavuşun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman çavuşlarla ilgili hazırlanan iddianamade, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Müstehcenlik" suçlamasıyla 3 yıldan 15 yıla varan değişik hapis cezaları isteniyor.