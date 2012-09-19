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Bingöl'deki saldırıda şehit sayısı 10'a yükseldi

Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen saldırıda yaralanan bir asker daha şehit oldu. Şehit sayısı 10'a çıktı

19 Eylül 2012 14:37

Bingöl'de dün PKK'lılar tarafından askeri konvoya roket atarlı saldırı sonucu, 9 askerin şehit olduğu 70 askerin de yaralandığı olayda  Erzurum'da tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri bugün hayatını kaybetti. Şehit sayısı 10'a yükseldi.

Bingöl-Muş karayolunda askeri konvoya yapılan saldırıda yaralanan ve Erzurum'da tedavi altına alınan askerlerden Mehmet Dildari hayatını kaybetti. Dildari'nin hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 10'a yükseldi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün Bingöl'de askeri konvoya yapılan saldırıda yaralanan 3 askerin hava ambulansıyla Erzurum'a getirildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Durumu ağır olan ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan 1991 doğumlu Niğde ili Bor ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Dildari isimli askerimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saat 02.00 sıralarında şehit olmuştur.

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki askerimizin ise sağlık durumları iyi olup, tedavilerine devam edilmektedir. Bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.''

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Bingöl'de askeri konvoyunu geçişi sırasında gerçekleştirilen, 10 askerin ölümü, 70 askerinde yaralanmasıyla sonuçlanan roket saldırısının ardından, Ekşi Sözlük'te düşündürücü bir iddiaya yer verildi.

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