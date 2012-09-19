Bingöl saldırısı ile ilgili Ekşi sözlük'te düşündüren iddia

Ekşi sözlük yazarlarından, 'nzessia' kullanıcı adıyla paylaşılan entry’de, Bingöl’de saldırıya uğrayan askeri konvoyun yola çıkmasından bir gece önce, konvoyda yer alan bir arkadaşının kendisine konvoy hakkında bilgi verdiğini söyledi. nzessia adlı kullanıcı, girdiği entry'de "Öyle rahat rahat konuşup yarınki önemli bilgiyi bana verebiliyorsa, dışardan haber almak isteyenin önunde hiçbir engel yok diye düşündüm" şeklinde ifadelere de yer verdi.

İşte o entry:

“dun gece beni aradi yarin konvoyla yola cikiyoruz dedi. nerden ariyorsun dedim, arkadasimdan ariyorum dedi. belli etmedim ama o oyle rahat rahat konusup yarinki onemli bir bilgiyi bana verebiliyorsa, disardan haber almak isteyenin önunde hicbir engel yok diye dusundum. cok pis bir yer burasi, disarda montlara sarinip yatacagiz dedi. icim acidi, usumesine odaklandim diger guvensiz ortami unuttum.

bugun de haberleri takip ettim, tam oglen oldu belki varmistir yerine diye dusunurken son kez bakayim bir haber sitelerine derken aldim haberi. bingol mus diyor, konvoy diyor. orda oldugundan adim gibi emindim. arkadaslarimi aradim telkin ettiler, oraya her gun asker yigiliyor bir tek onunki yok diye. yok icime sinmedi, onceki gece beni aradigi numarayi geri aradim, bir umut. once mesguldu, o bile bir umuttu. ayni otobustelerse o telefon calisiyorsa yasiyorlardir heralde diye dusundum. tekrar aradim bu sefer acti, o cocuk evet iyiyiz hatta yanimda dedi.

konustuk, ilk lafi yasiyorum idi. kirsaldayiz, helikopterle alacaklar dedi. sehit olanlar var, yaralilar var dedi. benim sesim gitti onun da. bu sefer o kurtuldu. ama istemedigi,bilmedigi, destek vermedigi bir savasin icinde zorla ve su an bilmedigi bir yere gidiyor.

sehitlere rahmet diliyorum, sevdiklerine sabir. boyle bir aci yok.”

(nzessia, 18.09.2012 16:23 ~ 16:27)