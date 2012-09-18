Bingöl'de saldırı; sivil otobüste taşınan 9 asker şehit, 70 yaralı!

Bingöl, pazar günü 8 polisin şehit olduğu bombalı tuzaktan iki gün sonra, bu kez 9 askerin şehit edildiği roketli saldırıya sahne oldu. 8 polisin neden korumasız-zırhsız bir midibüsle taşındığı tartışmaları sürerken silahsız olarak birliklerine götürülen şehit askerlerin de sivil otobüste ve bölgedeki jandarma karakolunun yakınında saldırıya hedef olmaları dikkat çekti. Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Bingöl - Muş karayolunda PKK'lılar tarafından askeri konvoya roket atarlı saldırı düzenlendiğini, 9 askerin şehit olduğunu, 70 askerin de yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i Başbakanlığa davet etti.

Saldırı Elazığ Kabul Toplama Merkezi'nden birliklerine katılmak üzere olan ve izinden dönen askerlerin taşındığı 10 araçlık konvoydaki bir otobüse yapıldı. Vali Güvençer, 70 yaralı askerden 8'inin durumunun kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Geçen Pazar günü yine Bingöl'de, Karlıova ilçesinde polisleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 8 polis şehit olmuş, 9 polis de yaralanmıştı.

Bingöl -Muş karayolunun 16’ıncı kilometresindeki Kardeşler Köyü yakınlarında bugün (18 Eylül 2012) saat 12.30’da askeri konvoy geçerken, pusu kuran saldırganlar uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırdı. Roketin isabet ettiği bir otobüs alev alıp yanmaya başladı. Bu sırada konvoyda bulunan diğer askerler saldırıyı düzenleyenlere karşılık verdi ve çatışma çıktı.

Olayın duyulması üzerine bölgeye takviye birlikler ile çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı, kan anonsları yapıldı. Yanan otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bir askerin kalbi yeniden çalıştı

Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve Erzurum'a kaldırılan ve ilk etapta kalbi durduğu için şehit olarak gösterilen bir askerin kalbinin yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Bu haberden önce 10 olarak belirtilen sehit sayısı akşam saatlerinde 9 olarak açıklandı.

Bingöl'de bulunan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili Valilik'ten açıklama yapılacağını belirterek, "İlk etapta kalbi durduğu için şehit olarak bilgisi geldi. Ancak daha sonra doktorların çabası sonucu kalbi yeniden çalıştırılmış, diğer yaralıların da tedavileri devam ediyor" dedi. Bakan Yılmaz, cenazelerin Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini, cenazelerle ilgili programın yarın netleşeceğini ifade etti.

'Birliğine henüz katılacaklar da vardı'

Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ilk açıklamasında saldırıya uğrayan otobüste yanmış cesetlerin bulunduğunu belirterek, şehit sayısının "4 ila 6 arasında" olduğunu söyledi. Vali daha sonra ntvmsnbc'ye yaptığı açıklamada şehit sayını 9 olarak duyurdu, 70 yaralının 5'inin durumunun da ağır olduğunu söyledi. Vali Güvençer, özetle şunları söyledi:

"Elazığ istikametinden Bingöl'ü geçerek Muş ve Van istikametine seyir halindeydiler. Olay Bingöl-Muş karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. İzin dönüşü birliklerine katılmak için toplanma merkezinde toplaan silahlız ve sivil 200 askeri personelimiz 10 zırhlı araçla toplam 15 araçlık konvoyla Elazığ istikametinden Bingöl'ü geçerek Muş ve Van istikametine seyir halindeydiler."

Güvençer, askeri konvoya yapılan saldırıda izinden dönen askerlerin ve birliğine henüz yeni katılan askerlerin bulunduğunu da bildirdi.

Bu arada Bingöl Devlet Hastanesi’nde yaralıların tedavisi sürerken, Kızılay’ın Diyarbakır ’da bulunan kan nakil aracı da Bingöl ’e sevk edildi.

Bölgede kaçmaya çalışan PKK ’lıları etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon sürdürülüyor.

Köy korucusu: 4 kilometre ileride jandarma karakolu var

Bir vatandaş: Otobüs alev içindeydi. Dört asker yaralıydı. Ambulanslar hemen yetişti, hastaneye götürüldü. Benim hastaneye götürdüğüm askerlerden biri 'bize roket atmışlar' dedi."

Köy korucusu: Ben yanlarına gittim, bomba yerleştirmemişler. Diğer tepeden iki roket atmışlar. 4 kilometre ileride jandarma karakolu var. Araç alev topuna dönmüş. Bir tek araç isabet almış.