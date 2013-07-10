Bingöl'de kadınlar tecavüz davasını protesto etti

Aralarında askerlerin de bulunduğu sekiz kişinin tecavüzüne uğrayan E.A'nın tecavüzcülerinin serbest kalmasına karşı, kadınlar dün Ankara,İstanbul ve Mardin'de gösteriler yapmıştı. Bir grup kadının bugün de Çewlig(Bingöl)'de gösteri yaptı.

Eylemde söz alan BDP Milletvekili Atla Akat Ada şunları söyledi:

'30 yıllık savaşta devlet kadın bedeni üzerinden Kürt halkına gözdağı vermeye çalışmıştır. Biz bu mesajı, gözdağını reddediyoruz. Kadın bedeninin bir savaş ganimeti olarak görülmesini reddediyoruz'



Özgür Gündem'de konuya ilişkin yer alan haber şöyle:

Bu gözdağını reddediyoruz

Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH), Çewlîg’de (Bingöl) 16 yaşındaki E.A.’ya aralarında uzman çavuşların da bulunduğu 8 kişi tarafından tecavüz edilmesini ve tecavüzcülerin serbest bırakılmasını BDP il binasından Bingöl Adliye’sine yürüyerek protesto etti. DÖKH’ün yürüyüşüne, Amed, Êlîh (Batman), Dersim, Van başta olmak üzere Bölge’nin birçok kentinden Çewlîg (Bingöl)’e giden kadınlar, BDP Êlîh(Batman) Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP Amed İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, Barış Anneleri İnisiyatifi aktivistleri ve bölge’deki kadın kurumları da destek verdi.

BDP il binası önünde toplanan kadınlar, “Tecavüz bir hak ihlalidir, ihlallere dur de!” pankartını açtı. “Tecavüzcü devlet hesap verecek” sloganlarının yükseldiği yürüyüşün ardından Bingöl Adliyesi’ne ulaşan kadınlar adına açıklama yapan Amed Ceren Kadın Merkezi çalışanı Figen Aras, şunları söyledi:

“Sömürgeci zihniyetler Kürdistan’da sadece topraklarımızı değil, dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi ve irademizi de talan etmek istemektedir. Kadın bedeni ve kadın kimliği üzerinden her türlü iktidar ilişkileri tüm dünyada olduğu gibi Kürdistan topraklarında da kendini büyütmeye çalışmaktadır. E.A.’ya yapılan tecavüz devlet eli ile bölgede yapılan ilk tecavüz değildir.



Bu işin peşini bırakmayacağız



Binlerce kadının köy baskınlarında, yatılı okullarda devletin güvenlik güçleri tarafından sistematik olarak tecavüze uğradığını biliyoruz. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın başlattığı çözüm sürecinde Hakikatleri Araştırma Komisyonu’nun kurulması, savaşın kirli yüzünü açığa çıkaracak ve tecavüzcüler bir bir yargılanabilecektir. Artık gerçeklerle yüzleşme zamanıdır. Artık ulus devletçi zihniyetin topraklarımızda yarattığı zulümleri görme zamanıdır. Bizler DÖKH olarak devletin tüm korumalarına rağmen tecavüzcülerin peşini bırakmayacağımızı, onları her yerde teşhir edeceğimizi, yaşamlarına bir kabus olarak gireceğimizi tüm dünyaya tekrar açıklıyoruz. Bingöl’de tecavüze uğrayan E.A. şahsında tecavüz edilmek istenen Kürdistan topraklarıdır, dilidir, kültürüdür, Kürt halkının varlık mücadelesidir.”

BDP Amed İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt de tecavüzlere sessiz kalmayacaklarını belirterek, yargının da bir an önce üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. BDP Milletvekili Ayla Akat Ata ise, “Dünyada yaşanan savaşların en büyük ganimeti olarak kadınlar görülmüştür. Kadın bedeni üzerinden her zaman mesajlar verilmeye çalışılmıştır. Bu 30 yıllık savaşta da devlet tarafından kadın bedeni üzerinden Kürt halkına gözdağı verilmeye çalışılmıştır. Biz bu mesajı, gözdağını reddediyoruz. Kadın bedeninin bir savaş ganimeti olarak görülmesini reddediyoruz. Tecavüz kültürünü reddediyoruz” dedi. Ata, tecavüzcülerle yüzleşmediği ve halkın karşısına çıkarmadığı sürece, devletin tecavüzcü olduğu kanısının halkta daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.



Bakan Ergin’e E.A. sorusu



Bu arada, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de E.A.’yı Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e sordu. Baluken, Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde,“Bakanlık ve hükümet olarak söz konusu insanlık dışı suçu kınamayı düşünüyor musunuz?” dedi.



Davanın tâkipçisiyiz



Amed Farqîn’de (Silvan) yaklaşık bir yıl önce 2 eşli olduğu öğrenilen R.Y. tarafından alıkonulduktan sonra tecavüze uğrayan 13 yaşındaki N.K. adlı kız çocuğunun davası yine ertelendi. Duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık R.Y. katıldı. Duruşmayı, Batman Kadın Platformu bileşenleri de izledi. Duruşmada N.K’nin yaşadığı travmadan sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından verilen “Beden ve ruh sağlığının bozukluğuna dair” rapor mahkemeye sunuldu. Mahkeme, rapordaki eksikliklerin giderilmesi ve N.K.’nin yaşının tespit edilmesi için duruşmayı erteledi. Batman Kadın Platformu, adliye çıkışında “Davanın takipçisi olacağız. N.K.’nin yanındayız” açıklamasını yaptı.