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Bingöl'de E.A. davasında bir uzman çavuş tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Bingöl'de 16 yaşındaki E.A'ya yönelik cinsel istismar davasında mahkeme tarafından serbest bırakılan 5 uzman çavuştan biri tutuklandı

25 Haziran 2013 17:23

Bingöl Baro Başkanı Erdal Aydemir, 16 yaşındaki E.A'ya yönelik "cinsel istismar ve hürriyeti tahdit suçu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemenin, şüphelilerden M.T'nin tutuklanmasına karar verdiğini bildirdi.

Cinsel saldırıya uğrayan 16 yaşındaki E.A'nın avukatı sanıkların tutuklu yargılanması için savcılığa başvurdu. Mahkeme, delil durumunun değişmediğini gerekçe göstererek talepleri reddetti.

Talebi yeniden değerlendiren mahkeme, itirazı kabul etti ve sanık uzman çavuşlardan biri tutuklandı. 5'i uzman çavuş 8 kişi için tutukluluk talebi reddedilmişti.

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