Bingöl'de 5 uzman çavuş hakkında tecavüz soruşturması

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yaşındaki E.A. adlı kız çocuğuna 2 yıl önce cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 5 uzman çavuş hakkında soruşturma başlattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, Bingöl'ün Solhan İlçesi'nde oturan 16 yaşındaki E.A, geçen ay Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, 2 yıl önce uzman çavuş Y.A. tarafından kaçıralarak cinsel istismara uğradığını, daha sonraki tarihlerde defalarca uzman çavuş Y.A. ve arkadaşları İ.Y., M.T., M.K. ve soyadını bilmediği H. adlı uzman çavuşların cinsel istismar ve tecavüzüne uğradığını belirterek, söz konusu kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti. Başvurudan sonra açılan soruşturma kapsamında tutuklanan 4 uzman çavuşun bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Savcılıktan koruma talebi

Bingöl'de yaşandığı iddia edilen ve soruşturma konusu olan ve cinsel istismar ve tecavüz iddiaları ile ilgili E.A'nın avukatı Canan Çakabay, savcılığın olayı titizlikle araştırdığını ve soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alındığı için soruşturmanın ne aşamada olduğunu bilmediklerini söyledi. Avukat Çakabay, müvekili için de savcılıktan koruma isteminde bunduklarını belirtirek, bu yöndeki taleplerininde kabul edilmesini umut ettiklerini söyledi.