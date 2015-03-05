Bingöl'de fişleme iddialarına soruşturma başlatıldı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl Emniyet Müdürlüğündeki "fişleme" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bingöl Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polislerin 4 Mart 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesi facebookta polis memurları dayanışma başlıklı grupta, isimlerinin yer aldığı "fişleme" listesinin yayınlandığı ve bu listede kendi isimlerinin de yer aldığını ifade ederek, şikayette bulundukları belirtildi.

Savcılığın iddia üzerine soruşturma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Şu an itibarıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınmış herhangi bir şüpheli bulunmadığı gibi şikayete konu listeleri kimin yayınlandığı da henüz tespit edilememiştir" ifadesine yer verildi.