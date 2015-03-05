'Bingöl'deki fişleme belgeleri sahte, çocuk şubede hazırlandı' iddiası

Bingöl'de görev yapan 124 polis memuruna ait fişleme belgesinin sahte olduğu ve çocuk şubede görevli bir polis tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.



Bingöl'deki polis memurlarına dair bir fişleme listesi, geçen hafta sosyal medyada yayımlandı. Listede, polislerin isimlerinin yanına, "Alkol alır, asi, ihraç edilmeli, himmeti tam, uzaklaştırılmalı, Alevi, bize yakın, kazanılmalı" gibi notların yer aldığı görüldü. Listedeki fişlemenin eski Emniyet Müdürü Ercan Taştekin tarafından yapıldığı iddia edildi. Ancak iddiaları reddeden Taştekin, söz konusu fişleme belgelerinin sahte olduğunu açıkladı.

'Her türlü fişlemeye karşı mücadele ettim'

Hayatının hiçbir döneminde fişleme yapmadığını ve yaptırmadığını belirten Taştekin, “Tam tersine her türlü fişlemeye karşı yasalar çerçevesinde mücadele ettim. Benim dönemimde asla bir fişleme olmamıştır, yapılmamıştır. Sahte belgelerle kurulan komployu, dik duruşumun sonucu olarak görüyorum.” dedi.



Konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunan Taştekin, listede ismi bulunan polisleri de suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. Son dönemde polislere yönelik operasyonlara karşı çıkan isimlerden olan Taştekin, oluşturulmaya çalışılan 'parti polisi'ne karşı çıktığı için şahsını küçük düşürmek amacıyla beceriksizce hazırlanmış bir komployla karşı karşıya olduğunu söyledi.



CİHAN'da yer alan habere göre, fişleme iddialarıyla ilgili yapılan incelemede ileri sürülen belgenin sahte olduğu öne sürüldü. Belgenin Ercan Taştekin'in istifa etmesinden çok sonra hazırlandığı öne sürüldü. Söz konusu listenin istihbarat şubesinde değil, çocuk şubesinde bulunan bir bilgisayarda hazırlandığı iddia edildi. Listeyi hazırlayan polis memurunun da tespit edildiği ileri sürüldü. M.Ç. isimli polis tarafından hazırlanan listenin, önce 'Tunahan' isimli bir kullanıcı tarafından Twitterda, ardından da 4 gün sonra 'Polis Memurları Dayanışma Grubu' adlı Facebook hesabında yayınlındığı iddia edildi.