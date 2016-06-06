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Yaşam

Bingöl'de eski mezarlar bulundu

Çıkan kemiklerden mezarların en az 300 yıllık olduğu belirtildi

06 Haziran 2016 01:04

Bingöl Çapakçur Vadisi yakınlarında Belediye tarafından yapılan yol çalışmaları sırasında en az 300 yıllık olduğu belirtilen 10’dan fazla mezar bulundu.

Bingöl’ün eski yerleşim yerlerinden olan Çapakçur Vadisi yakınlarında yapımı devam eden yol çalışmaları sırasında ekipler, yeni yol güzergahında bulunan içme suyu hattının yerini değiştirmek istedi.

DHA'nın haberine göre, yeni su hattı için belirlenen alanda çalışmalarını başlatan ekipler, insan kemikleri ve eski mezarlarla karşılaştı. Bulunan mezarlardan dolayı yol hattı çalışmaları belirlenen alanın bir metre gerisinden devam ederken, mezarların kayıtlarda bulunmadığı belirtildi.

İçinden çıkan kemiklerden mezarların en az 300 yıllık olduğu belirtilirken, bulunan kemikler yeniden mezarların içerisine konularak mezarların üstü kapatıldı.

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